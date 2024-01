Simone Mendes passa por cirurgia plástica em Fortaleza e conta dois dias depois

Simone Mendes, de 39 anos, renovou a aparência ao passar por uma cirurgia plástica no início desta semana, em Fortaleza. A cantora, no entanto, manteve sigilo sobre o procedimento, que só foi revelado publicamente após sua alta do hospital.

"Você deve estar se perguntando: por que Simone está com essa roupa? Eu estou hoje aqui com o meu médico, Jorge Cambraia, que cuida de mim há pelo menos uns 9, 10 anos. Hoje, a gente vai fazer algumas coisas”, disse a sertaneja ao aparecer nos stories do Instagram com seu médico. Simone fez uma cirurgia plástica com laser no abdômen contra a flacidez, além de mexer no umbigo.

Nos stories, o médico contou ainda que a cirurgia plástica da paciente seria simples, com o objetivo de melhorar a qualidade da pele. "Algumas coisas bem pontuais, uma cirurgia bem menor do que a que a gente fez da última vez, que a gente precisava fazer correções estruturais", pontuou o doutor.

Veja também

"Você tinha tido a Zaya há pouco tempo e a gente precisava ser mais invasivo e ajeitar coisas mais estruturais da parede abdominal e das mamas. Dessa vez, a gente vai fazer uma coisa mais simples, basicamente para a gente melhorar a qualidade da pele. O processo de gestação e perda de peso distende a pele e deixa a pele mais fina, mais propensa a flacidez e estrias”, explicou Jorge Cambraia aos 38 milhões de seguidores de Simone Mendes.

Logo depois, a dona do hit "Erro Gostoso" mostrou vídeos deitada em sua cama em casa, em Fortaleza, onde está de repouso. "Eu fiz a cirurgia anteontem. Eu sou daquelas que prefiro mostrar depois que está tudo ok. Estou bem, estou ótima, graças a Deus. Estou aqui me recuperando”, tranquilizou.

A irmã de Simone, Simaria, de 41 anos, também manteve um procedimento em segredo. No caso da irmã mais velha, uma lipoaspiração ficou guardada dos fãs por dois anos. "Bom, gente, eu tinha um segredo pra contar pra vocês. Em 2021 ou 2022, eu fiz uma lipo, e está aqui o resultado", disse Simaria ao mostrar como mudou com a cirurgia.