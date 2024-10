Bet divulgada por Gusttavo Lima fica fora de lista de legalizadas no Brasil

A casa de apostas "Vai de Bet", que ganhou notoriedade pela divulgação do sertanejo Gusttavo Lima, não entrou na lista de bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda a funcionar no Brasil. As empresas foram divulgadas na noite de terça-feira (1º).

Os donos da casa de apostas de Campina Grande (PB) são alvos da "Operação Integration", que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de casas de apostas online.

Ao portal Estadão, a plataforma declarou que ainda não tem uma posição oficial sobre não constar na lista. A empresa busca entender a situação na Secretaria de Prêmios e Apostas do ministério e afirma que cumpriu com as exigências da portaria.

Casal dono da 'Vai de Bet' fica em silêncio durante depoimento

André Rocha e Aislla Rocha, donos da empresa de apostas "Vai de Bet", prestaram depoimento à Polícia Civil, em Campina Grande (PB), na segunda-feira (30). Segundo o G1, o casal permaneceu em silêncio durante todo o interrogatório.

Os proprietários da "Vai de Bet" tiveram a prisão decretada no início de setembro, mas estavam em uma viagem à Grécia com Gusttavo Lima e não se apresentaram à Justiça. Eles chegaram a ser considerados foragidos até serem beneficiados por um habeas corpus no dia 23 de setembro.

A "Operação Integration" chegou a prender a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, além de emitir um mandado de prisão contra o cantor Gusttavo Lima, que posteriormente foi revogado.