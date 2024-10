Casal dono da casa de apostas 'Vai de Bet' fica em silêncio durante depoimento à polícia

André Rocha e Aislla Rocha, donos da empresa de apostas "Vai de Bet", prestou depoimento à Polícia Civil, em Campina Grande (PB), na segunda-feira (30). Segundo o g1, o casal permaneceu em silêncio durante todo o depoimento.

Eles são alvos da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de casas de apostas online, conhecidas popularmente como "bets". A operação chegou a prender a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, além de emitir um mandado de prisão contra o cantor Gusttavo Lima, que posteriormente foi revogado.

Veja também País Homem morde sucuri para escapar de ataque em rio no Pará; veja País STF suspende condenação de cientistas que desmentiram post de que diabetes é causado por vermes

O casal compareceu ao interrogatório acompanhado por um advogado e ambos optaram por não responder às perguntas. Conforme a TV Paraíba, André e Aislla devem se pronunciar somente na Justiça.

Os proprietários da "Vai de Bet" tiveram a prisão decretada no início de setembro, mas estavam em uma viagem à Grécia com Gusttavo Lima e não se apresentaram à Justiça. Eles chegaram a ser considerados foragidos até serem beneficiados por um habeas corpus no dia 23 de setembro.

RELAÇÃO COM GUSTTAVO LIMA

A juíza Andrea Calado da Cruz decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima no dia 23, alegando que ele teria dado suporte a dois foragidos em um avião: José André da Rocha Neto e a sua esposa Aislla Rocha.

O artista viajou para a Grécia no início do mês e levou o casal em sua aeronave. No retorno, o avião fez uma parada em outro país, antes de seguir para o Brasil, e deixou os proprietários da "Vai de Bet" em outro país.

Gusttavo também foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da investigação que apura jogos ilegais no Brasil. A defesa do artista nega qualquer irregularidade.