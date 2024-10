Homem morde sucuri para escapar de ataque em rio no Pará; veja

Um vídeo capturou o momento de desespero de um homem em Terra Santa, no oeste do Pará, ao ser atacado por uma sucuri. As imagens mostram o rapaz, que não teve a identidade revelada, lutando pela própria vida em um rio da região e recorrendo a uma mordida para se livrar do animal.

Veja vídeo:

Viralizado nas redes sociais, o vídeo mostrou a sucuri se enrolando ao corpo da vítima enquanto outras pessoas no local tentavam liberar o homem do ataque. A luta intensa, entretanto, só cessou quando uma mordida forçou a cobra a soltar o homem.

Os demais presentes na beira do rio auxiliaram a retirar a cobra do local segurando-a pela cabeça, o que resultou no controle da situação. Segundo informações do portal g1 de Santarém e Região, o estado da vítima não foi divulgado.

Ataques de sucuri

Especialistas apontam que ataques de sucuris a humanos são raros, mas esses animais podem ser perigosos em rios e igarapés da Amazônia, onde costumam constituir habitat. Em 2007, em entrevista ao g1, o diretor do Instituto Butantan na época explicou que o ataque desses animais ocorre por meio da constrição, sufocando a presa.

Conhecida também como anaconda, ela é uma das maiores serpentes do mundo, conseguindo ultrapassar 8 metros de comprimento e mais de 200 kg. O animal, inclusive, não possui veneno e usa da força bruta para capturar presas.