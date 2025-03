Colombiano é morto por PMs em SP e imagens de câmeras corporais apontam execução e versão combinada da ocorrência

Quatro policiais militares de São Paulo estão sendo investigados, por meio de um inquérito da Polícia Civil, pela morte de um homem colombiano, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Informações divulgadas pela TV Globo mostram que os agentes de segurança dispararam 44 tiros e que, durante a ação, o homem foi ferido, derrubado e, em seguida, executado.

De acordo com a emissora, os policiais foram acionados para verificar um possível caso de ameaça e, quando chegaram ao local, encontraram o homem em aparente surto, machucando um cachorro. Os agentes deram início a uma negociação para que o homem se rendesse, no entanto, minutos depois, uma série de tiros é disparada.

Veja também País Pane, membro do PCC e investigado por roubos a bancos, é morto em confronto com a polícia em Campinas País Caso Vitória: peritos usam scanner para buscar vestígios de sangue em casa de suspeito preso

IMAGENS DAS CÂMERAS

As imagens divulgadas pela TV Globo mostram aproximadamente 10 policiais posicionados em um corredor do prédio, enquanto o homem permanece dentro do apartamento, com a porta aberta. Os agentes tentam acalmá-lo, pedem que ele solte a faca e a empurre para fora do imóvel. Durante a negociação, um dos policiais afirma: "ninguém vai machucar você".

Em determinado momento, o homem coloca a faca de lado, mas, em seguida, pega a arma de volta e ameaça um dos agentes que se aproximava. Diante da reação, os policiais recuam, e um deles saca uma arma de choque não letal. O PM aparenta usá-la, mas nenhum eletrodo é disparado.

Menos de dois minutos depois, vários disparos são efetuados, gerando uma nuvem de fumaça devido à queima da pólvora. Os policiais entram no apartamento, encontram o colombiano ferido, mas ainda com vida, e o executam.

Após os tiros, os PMs verificam se há outras pessoas no local e retornam ao corredor. Em seguida, um dos agentes, que aparenta liderar a operação, começa a discutir com os demais como a ocorrência será relatada.

Legenda: Em menos de dois minutos, os policiais disparam várias vezes, ferindo o colombiano. Ao encontrá-lo ainda vivo, o executam. Depois, verificam o local e discutem como relatar a ocorrência. Foto: Reprodução / TV Globo

DEFESA DA CORPORAÇÃO

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apura a dinâmica da ocorrência e que os quatro policiais indiciados estão afastados das funções desde o ocorrido. A Polícia Militar ainda acrescentou que "não tolera desvios de conduta de seus agentes e pune com rigor os que infringem os protocolos da corporação."

Segundo a TV Globo, o laudo da perícia mostra que mais de 40 disparos foram feitos, atingindo tanto o homem quanto o cachorro. O colombiano sofreu 35 perfurações. A SSP-SP não confirmou o total de disparos feitos e informou que a Polícia Civil "aguarda o resultado de laudos, que auxiliarão no esclarecimento dos fatos."