Lista de bets autorizadas para atuar no Brasil é divulgada pelo Ministério da Fazenda

O Ministério da Fazenda divulgou nesta terça-feira (1º) a lista de empresas de apostas online, as chamadas "bets", que estão autorizadas a operar no Brasil. As plataformas que não pediram autorização vão ser retiradas do ar a partir de 11 de outubro. Dentre as aprovadas está a empresa cearense SeguroBet. Veja lista completa abaixo.

A lista foi criada com base em uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF). Também foi solicitado que os 26 estados e o Distrito Federal enviem uma lista com empresas já autorizadas a funcionar em âmbito estadual.

"A medida proporciona mais segurança para a sociedade e para as empresas que querem operar adequadamente no Brasil. Com isso, protegemos a saúde mental e financeira dos jogadores. Acesse o site do Ministério da Fazenda para saber quais são os sites de apostas que podem continuar funcionando até dezembro", ressaltou Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do MF.

Os sites que não estão na lista divulgada nesta terça não poderão mais funcionar no Brasil, contudo, as plataformas não serão bloqueadas automaticamente. Usuários dessas casas de apostas terão 10 dias para fazer o pedido de devolução do valor retido nas plataformas.

Casas de apostas que não foram autorizadas a funcionar no Brasil serão derrubados com auxílio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a partir de 11 de outubro.

Veja bets autorizadas