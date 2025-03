Beach Park anuncia data de abertura da montanha-russa aquática mais alta do mundo

O Beach Park anunciou a data de inauguração do Surreal, considerada a montanha-russa aquática mais alta do mundo e a maior atração da história do Aqua Park. O novo equipamento estará disponível ao público a partir do dia 21 de março.

Com 28 metros de altura, o Surreal foi desenvolvido pela empresa canadense Whitewater e utiliza a tecnologia Master Blaster Fusion, que emprega jatos d’água para impulsionar boias duplas a velocidades de até 42 km/h. O percurso de 77 segundos inclui subidas, descidas e curvas inspiradas nos movimentos das ondas, além de um ‘big drop’ de 7 metros e efeitos visuais que simulam a leveza do surfe.

Legenda: O percurso de 77 segundos inclui subidas, descidas e curvas inspiradas nos movimentos das ondas Foto: Divulgação

Inovação

De acordo com Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, a inauguração reforça a estratégia do parque de investir constantemente em inovação.

“O Surreal é a maior e mais emocionante atração já criada na história do Beach Park. Estamos entusiasmados com essa novidade imperdível, que certamente encantará tanto os visitantes que já fazem parte da nossa trajetória quanto aqueles que passarão a nos descobrir”, afirmou.