Usina de fosfato e urânio no Ceará passa por nova rodada de audiências públicas

O projeto da usina de fosfato e urânio em Santa Quitéria, no interior do Ceará, passa por uma nova rodada de audiências públicas nesta semana.

Os eventos serão realizados nesta terça-feira e na quinta (13), em Santa Quitéria e Itatira, respectivamente. O objetivo é discutir o estudo de impacto ambiental do empreendimento, que ainda passa por análise do Ibama.

Os estudos que estão em análise pelo Ibama desde dezembro de 2023 possuem 4 mil páginas, além de 12 mil páginas de anexos.

Em novembro do ano passado, executivos da Galvani projetaram que a licença prévia, emitida pelo Ibama, poderia sair ainda no 1º trimestre de 2025. A conferir se tal prazo ainda se cumprirá.

Troca de informações

Em nota, o consórcio responsável pelo projeto afirma que as audiências são momentos importantes para promover a troca de informações, esclarecer dúvidas e ouvir as contribuições da sociedade.

"Vale destacar que, além das audiências, o projeto mantém contato constante com a comunidade por meio de uma equipe de relacionamento dedicada e dois escritórios locais (Municipios de Itatira e Santa Quitéria), facilitando a comunicação contínua com as comunidades. Esses escritórios são um canal adicional para que os moradores possam dialogar diretamente com a equipe do projeto e acessar informações de forma constante e transparente".