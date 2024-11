Licença Prévia para usina de fosfato e urânio deve sair no 1º trimestre de 2025

Confiante no andamento do projeto de mineração de fosfato e urânio em Santa Quitéria, a Galvani projeta que deve receber sinal verde do Ibama ainda no primeiro trimestre de 2025.

A estimativa é de Christiano Brandão, gerente corporativo de licenciamento, meio ambiente, gestão fundiária e direitos minerários da companhia, que integra o Consórcio Santa Quitéria com a INB (Indústrias Nucleares do Brasil).

"A gente acredita que no primeiro trimestre há todo espaço para se ter uma manifestação positiva pela LP (Licença Prévia) do projeto", diz o executivo.

Caso esse cronograma se materialize, a implementação do projeto poderia ser iniciada no ano que vem.

Análise do Ibama

Os estudos que estão em análise pelo Ibama desde dezembro de 2023 possuem 4 mil páginas, além de 12 mil páginas de anexos. Trata-se, portanto, de um material complexo, cuja avaliação demanda tempo.

"A gente vê o Ibama com uma sensação de conforto muito maior em relação ao projeto, que a gente acredita ter uma robustez e maturidades muito elevadas", comenta Brandão.

Segundo ele, é possível que seja convocada mais uma rodada de audiências públicas, provavelmente para dezembro.

"Ainda existe um receio da população, mas a gente tem trabalhado muito essas questões. Não há lançamento de afluentes, não há possibilidade de impacto ecológico atmosférico e deixar claro as distâncias do projeto com as comunidades. Você tem uma formação montanhosa ali que deixa o projeto muito fechado", pontua.

Desde 2022, o projeto mantém escritórios com profissionais que realizam pesquisas de campo e também ficam disponíveis para tirar dúvidas da população.

