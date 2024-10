Equipe do Ministério da Saúde vai a Santa Quitéria investigar água contaminada por urânio

Após a contaminação da água de três poços com urânio, em Santa Quitéria, no interior do Ceará, uma equipe técnica do Ministério da Saúde chega à cidade nesta quarta-feira (23) para ajudar nas investigações do caso. Os agentes fazem parte do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS-Avançado).

Segundo nota enviada ao Diário do Nordeste, a Pasta está acompanhando de perto a situação e já realizou reunião com gestores e técnicos da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) e do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IRD/CNEN), para avaliar possíveis riscos à população.

Os especialistas dessa Comissão, conforme o Ministério, informaram que, nesse primeiro momento, “os resultados não são alarmantes, pois não se trata de toxicidade radiológica”.

De acordo com uma portaria do próprio MS, de 2021, o valor máximo de urânio permitido na água potável é de 0,03 mg/L. Embora não tenha divulgado o estudo, a Sesa informou que os valores encontrados no distrito de Trapiá foram até 7 vezes maiores do que a recomendação.

Apesar disso, a Secretaria ressaltou que, até ao momento, não foram registadas condições clínicas ou epidemiológicas associadas à contaminação por urânio entre os moradores de Santa Quitéria. Dependendo da quantidade e do tempo de exposição, o metal pode causar problemas de saúde nos rins e câncer.

A alta concentração natural de urânio no solo de Santa Quitéria é apontada pelo Governo do Ceará como motivo para o comprometimento da qualidade da água. O município, inclusive, foi escolhido para sediar uma usina de beneficiamento de urânio, ainda em processo de discussão e licenciamento.

Segundo o governador Elmano de Freitas, a gestão estadual vai buscar pesquisadores e outros Ministérios para realizar uma análise mais robusta. Por isso, “técnicos do Ministério da Saúde foram colocados à disposição do Governo do Ceará para visitarem a região e realização de novos estudos”, informou a Pasta federal.

Para não desabastecer a população de Trapiá, carros-pipa foram designados para levar água com frequência. A obra de uma nova adutora iniciada em dezembro de 2023 também foi acelerada e deve ser inaugurada também nesta quarta (23).

O que é o EpiSUS?

De acordo com o Ministério da Saúde, o EpiSUS é um Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde, cujo objetivo é fornecer formação em epidemiologia de campo (estudo dos fatores que determinam a frequência de doenças na população) baseado em experiências práticas.

O EpiSUS-Avançado tem duração de dois anos, é presencial (em Brasília) e exige dedicação exclusiva por parte do profissional em treinamento. O profissional que pretende ingressar no EpiSUS-Avançado deve ter disponibilidade para atuar, quando necessário, em municípios dos estados de qualquer região do território nacional, a qualquer momento.

Os agentes são preparados para atuar frente às investigações epidemiológicas, análises de situação de saúde e respostas a eventos e emergências em saúde pública de interesse nacional e internacional.