Siará Tech Summit encerra programação com debates sobre empreendedorismo digital

O Siará Tech Summit 2024, maior evento de inovação do Estado, encerra sua programação nesta sexta-feira (25), das 14 às 22 horas. Organizado pelo Sebrae Ceará, o congresso acontece no Centro de Eventos do Ceará.

Neste terceiro dia, o foco estará nas startups e nos processos de empreendedorismo digital. O congresso tem rodadas de negócios, feira, hackathon e várias palestras, com quatro espaços de debate.

Entre as temáticas de destaque está o empreendedorismo digital, área relacionada à criação e gestão de negócios no contexto on-line. A programação encerra o ciclo de palestras com ensinamentos importantes para quem deseja seguir este caminho.

“Vamos apresentar conceitos importantes, como o que é inovação no mundo dos negócios, o que não podemos considerar que seja inovação e dicas práticas sobre como inovar em finanças, vendas, planejamento e gestão de pessoas”, relata Alan Girão, que é analista de negócios no Sebrae-CE e ministrará conversa sobre as novidades no ramo do microempreendedor individual (MEI), às 19 horas, no palco inovação.

No palco principal, a palestra sobre Comunidades Startups acontece às 15 horas, com a mentora e consultora Morganna Tito. A profissional é Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pela UFPE e foi Gerente de Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande (PB).

Além disso, o terceiro dia trará o case exitoso da plataforma Sympla, ministrado pelo empreendedor Rodrigo Cartacho, às 16h30. Às 17h30, será a vez da palestra “Neurobusiness para Micro e Pequenos Empresários”, com o neurocientista Fabiano de Abreu.

Às 18h30, Fernando Seabra, CEO da Seabra Academy, apresenta a palestra “Empreendedorismo, Liderança e Inovação para as Micro e Pequenas Empresas”. Finalizando as atividades no palco principal, às 19h30, acontece o painel “O Novo Perfil do Consumidor Cearense - Oportunidades de Comunicação Para os Pequenos Negócios”, com Hermann Hesse (TV Band Ceará), Maurício Jr (O Otimista) e moderação de Alisson Gomes, do Sebrae Ceará.

Palcos temáticos: programação de sexta-feira (25)



O palco empreendedorismo discute os temas “Vendas - Como Fazer sua Empresa Faturar Mais e Conquistar Novos Mercados” (com o especialista Rogério Magalhães, às 15 horas; “Comunidade Startups” (com a especialista Elizângela Melo, às 16 horas); “Empreendedorismo feminino - Por que o Futuro dos Negócios Depende das Mulheres no Comando” (com a administradora Bruna Felix, às 17 horas); “Desvendando o futuro digital - Como Empreendedores Podem Usar Dados e Inovação para Crescer” (com Arenusa Goulart, gerente de marketing do Sistema Verdes Mares, às 18 horas); e “Empreendedorismo do futuro - Conectando o Varejo à Inovação” (com o especialista Bruno Falcão, às 19 horas).

O palco inovação recebe as conversas “Transformação digital - Como o Sebrae Conecta Impulsiona as MPEs - Unidade Soluções do Sebrae Nacional” (com a especialista Alinne Rech, às 15 horas); “Ciência de Dados - O Uso de Inteligência Artificial no Processo de Relacionamento com o Cliente” (com Carlos Takahashi, gerente da Unidade de Tecnologia do Sebrae-SP, às 16 horas); “Startup-se - Como Saúde Física, Mental e Conhecimento Impulsionam a sua Performance” (com Vladimir Soares, CEO da Eduvem, às 17 horas); “O ciclo contínuo do empreendedorismo - De um Exit ao Novo Inicio” (com o desenvolvedor Fernando Pascua, às 18 horas); e o já citado “MEI Inovação - Como Inovar Sendo MEI” (com Alan Girão, analista de negócios no Sebrae-CE, às 19 horas).

Completando a programação do dia 25, o palco crescimento aborda os assuntos “PLG - Crie Produtos que se Vendem Sozinhos” (com Cesar Rabelo, CEO da PliQ, às 15 horas); “Descarbonização Global - Desafios e Oportunidades do Compromisso” (com o administrador Mateus Bastos, às 16 horas); “Financiamento para startups - Rumo ao Sucesso - Como Captar Investimentos para Startups no Ceará” (com o engenheiro agrônomo Ruan Lessa, às 17 horas); “Marketing digital inteligente - Estratégias Eficientes para Pequenas Empresas Crescerem no Mundo Online” (com o executivo Renato Nascimento, às 18 horas) e “Programa inovador - Potencializando a Inovação Aberta na Administração Pública com Startups e Ecossistemas” (com a gestora Ana Paula Viana, às 19 horas).

Serviço

Siará Tech Summit - 3ª edição

Data: 23 a 25 de outubro de 2024

Horário: das 14 às 22 horas

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Entrada: gratuita mediante inscrição

Site: https://stssebrae.com.br/

Instagram: @sebraece