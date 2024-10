Com Flávia Alessandra na passarela, Desfile Deep 2024 apresenta coleção 2025

Na última segunda-feira, 21 a Deep apresentou sua coleção de Alto Verão 2025, no Espaço Azul do Mar, no Beach Park. Dentre muitos convidados especiais, atriz Flávia Alessandra foi o principal nome da noite, abrindo e fechando o desfile com muita elegância.

“O evento foi concebido para apresentar a coleção de alto verão 2025, Essência da Deep e Sentir, da MySize”, destaca Ana Paula Aguiar, fundadora e diretora criativa do Grupo Deep.

A apresentadora Fernanda Levy conduziu o White Carpet, fazendo a cobertura ao vivo para o Instagram, e trazendo ainda mais interação com o público. Para Ana Paula o desfile foi um marco para a história do Grupo Deep. “Estamos muito empolgados com o que o futuro nos reserva, e esse desfile foi apenas o início de um novo ciclo de inovações para a marca”, arremata.

Legenda: Carolina Candeira, Flávia Alessandra, Marcus Paulus Aguiar, Giovana Aguiar, Ana Paula Aguiar, Abdias Aguiar, Guilherme Aguiar Foto: Eduardo Maranhão

A MySize, linha dedicada à moda curvy, também brilhou na passarela, trazendo peças pensadas para valorizar as formas femininas com elegância e conforto. A coleção reforçou o compromisso do Grupo Deep com a diversidade de corpos, destacando a importância de criar roupas que atendam diferentes corpos, sem abrir mão do estilo e sofisticação.

“Nossas principais apostas na passarela foram peças que exaltam a delicadeza e a essência feminina. Cada peça foi pensada para mulheres que desejam estar elegantes em todos os momentos”, pontua a diretora criativa.

Legenda: Da esq. para dir.: Larissa Proença, Desiree Cavalcante, Vanessa Queirós, Mariana Piemnta, Fernanda Levy, Ana Paula Moitas, Roberta Quaranta, Viviane Almada, Milena Munhoz, Manu de Castro e Germana Melo. Foto: Eduardo Maranhão

Uma das surpresas da noite foi o lançamento da Deep Shoes, nova linha de bolsas e sapatos. A coleção combinou design prático e materiais de alta qualidade, com a elegância das linhas Deep e MySize.

“Nossa nova marca de sapatos e bolsas complementa o estilo atemporal e clássico da Deep. O propósito central (do desfile) foi celebrar a feminilidade e a sofisticação através de peças exclusivas, ao mesmo tempo em que proporcionamos uma experiência inesquecível aos convidados”, afirma Ana Paula.