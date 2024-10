Segundo dia do Siará Tech Summit aborda inovação e transformação digital

O Siará Tech Summit 2024, principal evento de inovação do estado, segue com a extensa programação nesta quinta-feira (24), das 14 às 22 horas. Realizado pelo Sebrae Ceará, o encontro ocorre no Centro de Eventos do Ceará. A entrada é gratuita.

No segundo dia do evento, o foco estará nos processos de inovação e de transformação digital. O congresso tem rodadas de negócios, feira de startups, hackathon e diversas palestras, com quatro espaços de debate.

“O Siará Tech Summit é o maior evento de empreendedorismo inovador do Ceará. É uma verdadeira consolidação da rede e dos ecossistemas de inovação”, destaca Herbart Melo, articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae.

No palco principal, a palestra sobre transformação digital acontece às 15 horas, com a especialista Amanda Graciano, economista, mentora e professora. Amanda é uma das Top Voices na plataforma LinkedIn.

O segundo dia de evento também trará o case “Zé Delivery. O Case de Inovação Digital na AMBEV”, ministrado por Cláudio Azevedo, empreendedor e educador, às 16 horas. Já às 17 horas, será a vez de Daniel Mamoré, com a palestra “Inovação com Inteligência Artificial – Google”.

Às 18 horas, a jornalista Bianca Saraiva apresenta a palestra “Falar é um Bom Negócio - O Valor da Comunicação no Ambiente Corporativo”. Encerrando as atividades no palco, às 19 horas, acontece o painel “O Ecossistema e o Desenvolvimento Regional”, com Raimundo Costa Filho

Palcos temáticos: programação de quinta-feira (24)

Palco empreendedorismo:

- “Propriedade Intelectual das Pequenas e Médias Empresas”, com a advogada e professora Ronara Marques, às 15 horas;

- “FAB LAB - Público e Aberto como Inovação na Administração Pública”, com a Secretária do Trabalho, Tecnologia e Emprendedorismo do município de Tauá, Márcia Noronha, às 16 horas;

- “O Futuro do Agro”, às 17 horas;

- “Banco do Nordeste: Soluções de crédito e fomento para negócios inovadores”, com o especialista em administração Edjânio Corte, às 18 horas;

- “Marketing - A Marca como Fator para a Sobrevivência e Crescimento das Micro e Pequenas Empresas”, com o consultor e publicitário Pedro Breckenfeld, às 19 horas.

Palco Inovação

- “Games e setores tradicionais - Inovação e Sinergia para o Crescimento Econômico”, com o diretor de projetos Thiago Correia, às 15 horas;

- “Sustentabilidade 4.0 - Inovação Baseada na Natureza”, com a cientista Magda Maya, às 16 horas;

- “Sustentabilidade - Inovação em Construção Sustentável”, com o engenheiro civil André Gomes, às 17 horas;

- “Marketing Digital - Tráfego Pago para Pequenos Negócios: vale a pena investir?”, com a especialista em mídia on-line e tráfego pago Priscila Sampaio, às 18 horas;

- “Inteligência Artificial - O Futuro dos Negócios com I.A”, com a mercadóloga e escritora Jacquelline Longhi, às 19 horas.

Palco Crescimento

- “Growth Hacking - Como Hackear o Crescimento da sua Empresa”, com a mentora e especialista Ivy Cristiny, às 15 horas;

- “Recursos Humanos - Navegando pelas Conexões: Tecnologia, Saúde Mental e as Relações Humanas”, com o médico do trabalho Cláudio Patrício, às 16 horas;

- “Move+ vendas - Estratégias para Aumentar Vendas em Pequenos Negócios”, com Gustavo Melo, às 17 horas;

- “Gestão de Pessoas - O Segredo para o Crescimento das Empresas”, com a empresária e psicóloga Gisele Studart, às 18 horas;

- “Vendas - Construindo Times de Alta Performance”

Serviço

Siará Tech Summit - 3ª edição

Data: 23 a 25 de outubro de 2024

Horário: das 14 às 22 horas

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Entrada: gratuita

Site: https://stssebrae.com.br/

Instagram: @sebraece