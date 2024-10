Incêndio atinge barracas na Vila do Mar após disparos de rojões de fogos durante evento político

Estruturas de duas barracas localizadas na Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, pegaram fogo na tarde deste sábado (26), durante um "evento político de um candidato à Prefeitura de Fortaleza", conforme nota oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O incêndio teria iniciado na cobertura de palha das barracas após disparos de rojões de fogos de artifício.

A Secretaria da Segurança Pública informou ainda que equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas para atender a ocorrência. Os bombeiros tiveram dificuldade de acessar o local devido à "grande movimentação de pessoas e veículos" na região.

Populares que estavam na região ajudaram a debelar o incêndio das barracas. Durante a ocorrência, uma pessoa levou uma queda da própria altura.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do incêndio nas barracas e orienta que as vítimas registrem um Boletim de Ocorrência (BO) em uma unidade plantonista da PCCE.

Legenda: Incêndio ocorreu na tarde deste sábado (26) Foto: Davi Rocha

ROJÕES DE FOGOS TERIAM ATINGIDO A BARRACA

Jorge Luiz, garçom da barraca Taw e Waa, relata que estava trabalhando quando o fogo teve início. "Começaram a soltar fogos, daí os fogos caíram em cima da palha. Espalhou todinho o fogo na barraca", conta.

Imagens mostram que o teto do estabelecimento ficou comprometido após à queima da palha. "Se não fosse o povo da barraca ajudando e apoiando, como é que a gente ia apagar esse fogo?", desabafa o garçom.

Legenda: Disparos de rojões de fogos teriam iniciado o incêndio Foto: Alessandra Castro

Quando o Corpo dos Bombeiros chegou ao local, funcionários e proprietários das barracas já haviam debelado as chamas. "Ficou um pouco comprometida a chegada das equipe nos locais em razão das manifestações políticas no bairro", informa o Capitão Robson.

Antônio Gomes, proprietário da barraca Taw Waa, confirmou que a barraca foi atingida por fogos de artifício vindos da carreata de um candidato à prefeitura e informou que chegou a conversar com assessores da campanha e que teria se comprometido a arcar com o prejuízo.

Legenda: As chamas foram apagadas por populares Foto: Davi Rocha

NOTA SSPDS SOBRE O INCÊNDIO NO VILA DO MAR

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), na tarde desse sábado (26), para uma ocorrência de incêndio em duas barracas localizadas na Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará – Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza.

O fato se deu durante um evento político de um candidato à Prefeitura de Fortaleza. Devido à grande movimentação de pessoas e veículos na região, houve dificuldade de acesso das equipes do CBMCE ao local para debelar o incêndio, que teria iniciado nas palhas das barracas após disparos de rojões de fogos. Populares debelaram o incêndio das barracas e, durante a ocorrência, uma pessoa levou uma queda da própria altura.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do incêndio nas barracas e orienta que as vítimas registrem um Boletim de Ocorrência (BO) em uma unidade plantonista da PCCE. No momento, a ocorrência encontra-se em andamento com equipes do CBMCE no local.

