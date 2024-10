Terrazo Shopping realiza chegada do Papai Noel neste sábado (26)

Um momento especial para as famílias e visitantes para colocar todos no clima natalino. É com essa proposta que o Terrazo Shopping, no Eusébio, vai realizar a primeira chegada do Papai Noel de Fortaleza e Região Metropolitana, neste sábado (26), a partir das 16 horas.

Marcada para às 17h30, a chegada do bom velhinho será de helicóptero, para emocionar ainda mais os presentes. Ele será conduzido em carro aberto até o palco montado no estacionamento externo (acesso B), sendo recebido por personagens natalinos e receberá a chave simbólica do shopping.

Após o momento, será feito um cortejo que percorrerá todo o Terrazo Shopping, até o Piso L1, onde está localizado o trono do Papai Noel, em frente ao Supermercado Guará. A Orquestra Sinfônica Municipal do Eusébio será responsável por embalar a celebração, com um repertório de músicas natalinas.

O Papai Noel estará disponível para visitação e fotos todos os dias, até o fim do período natalino, das 10h às 22 horas.

Além do Papai Noel, os presentes no sábado também poderão conferir uma apresentação da Escola de Ballet Mônica Luiza, no estacionamento externo (acesso B).

Em seguida, será apresentado o espetáculo teatral “A Magia do Natal”, que aborda temas sociais importantes de forma lúdica, levando os valores natalinos, como solidariedade e empatia, para todos.

“A chegada do Papai Noel é sempre um dos momentos mais aguardados do ano, e estamos muito animados em ser o primeiro shopping a abrir oficialmente a temporada natalina. Nossa expectativa é de aumento no fluxo de visitantes e também nas vendas durante o período, impulsionados tanto pela programação festiva quanto pelas novas operações que inauguramos recentemente", destaca Carla Werneck, gerente de marketing do Terrazo Shopping.

No dia 26, o estacionamento no Terrazo Shopping será gratuito durante todo o dia. Também será disponibilizado um cupom de R$ 15 de desconto no Uber para quem for ao evento.

Serviço

Chegada do Papai Noel no Terrazo Shopping

Data: sãbado, 26 de outubro

Programação a partir de 16h

Endereço: Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu / Eusébio (CE)