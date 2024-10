Empreendedorismo digital marca a programação do último dia de Siará Tech Summit

Maior evento de inovação do Estado, o Siará Tech Summit 2024 encerrou a sua programação nesta sexta-feira (25) depois de três dias de experiências e debates ministrados por palestrantes renomados da cena nacional. Organizado pelo Sebrae Ceará, o congresso aconteceu no Centro de Eventos, sendo aberto ao público e com entrada gratuita.

Neste terceiro dia, o foco do STS foram as startups e processos ligados ao empreendedorismo digital. O congresso apresentou rodadas de negócios, feira, hackathon e várias palestras, com temas amplos e quatro espaços de debate.

No palco principal, o primeiro momento foi com Morganna Tito, gerente de comunidade do inovabra, do Bradesco. A profissional endossou uma discussão a respeito da comunidade de startups, focando em como iniciar uma e também dicas para aproveitar um ecossistema inovador, além do papel de um líder de comunidade.

Morganna demonstrou impressões positivas em relação à feira. “Quando a gente olha para o evento, nota-se que ele impacta muito, de maneira positiva. É um evento de alto nível, que precisa ser referência no Nordeste e em todo o Brasil pela sua organização. Encontrei muito conteúdo interessante, diversas startups competentes e um alto nível de tecnologia e inovação”, relatou.

O palco empreendedorismo, por sua vez, recebeu Arenusa Goulart, gerente de marketing do Sistema Verdes Mares, em uma palestra sobre utilização de dados por parte dos empreendedores. Na conversa, ela destacou os benefícios que existem ao aplicar tais análises na execução de propagandas, expansões e iniciativas.

Falando dos três dias de Siará Tech Summit, que já está na sua terceira edição, Arenusa frisou a relevância do evento e a presença do público, de estudantes a empresários.

“É importante ter essa variedade de participantes no congresso, porque é a função do evento ter essa diversidade, conversando. Gerar novas conexões, proporcionar networking, com novas possibilidades de trabalho. Promover esse ecossistema é fundamental para o Ceará e para a nova geração de negócios. Sobre debates e palestras no STS, o ponto alto tem sido IA. Os painéis estão sempre bem prestigiados, porque há muita gente querendo saber mais”, afirmou.

Oferecendo oportunidades valiosas para criar conexões com investidores e consumidores, as empresas que compareceram ao Siará Tech Summit aproveitaram três dias de apresentação e networking. É o caso da startup Ecoffea, dos agrônomos Gabriel Greca e Rodrigo Vieira, que também marcou presença.

A Ecoffea é parceira do Sebrae na Rota Verde do Café, um conjunto de práticas sustentáveis que busca elevar a produção de café no Ceará. O trabalho tem ligação com o café orgânico e o processo de colheita manual, garantindo grãos maduros e uma entrega para diversos locais do Brasil e do mundo.

“O evento é muito bom! Achei que seria mais nichado, mas o STS trouxe muita gente, principalmente os mais jovens. Ter esse público é bem importante e traz motivação, no Ceará, para quem quer investir. Fazendo uma análise, estar aqui nos ajudou principalmente na divulgação. Notamos isso no nosso Instagram, que hoje é nossa principal fonte de venda”, comentou Gabriel.

Legenda: Rodrigo Vieira (esquerda) e Gabriel Greca (direita), da startup Ecoffea Foto: Esaú Souza

Com uma expectativa inicial acima de 15 mil visitantes, o Siará Tech Summit recebeu diversas pessoas interessadas em aprender mais sobre tecnologia, inovação e tendências cruciais de mercado, como é o caso da analista financeira Adriele Ferreira. "Achei o evento muito bem organizado. Foram várias palestras, pude ver vários estandes. É um conteúdo para todas as preferências, com certeza”, disse ela, que ressaltou o desejo de comparecer novamente em uma eventual edição de 2025 do congresso.

Serviço

Siará Tech Summit - 3ª edição

Data: 23 a 25 de outubro de 2024

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Site: https://stssebrae.com.br/

Instagram: @sebraece