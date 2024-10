Eleições 2024 em Caucaia: Naumi Amorim é eleito novo prefeito

Com 60,84% dos votos válidos, em 97,37% das urnas apuradas, Naumi Amorim (PSD) é eleito o novo prefeito de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste domingo (27).

O político volta ao comando do Executivo municipal após quatro anos fora. Ele foi prefeito de Caucaia entre 2017 e 2020, mas perdeu a reeleição, à época, para o atual prefeito do município, Vitor Valim (PSB).

Nascido em Tauá e criado em Parambu, no Sertão dos Inhamuns, Naumi é empresário e deputado federal, mas também já cumpriu mandato parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ele é casado com a ex-deputada estadual Érika Amorim, atual coordenadora do PSD Mulher no diretório estadual, com quem tem três filhos: Lamartine, Lucas e Vitória. No entanto, tem, também, outros quatro filhos frutos de relacionamentos anteriores.

Principais propostas

Dentre as principais propostas do prefeito eleito para a Saúde, estão a construção de um hospital infantil e de outro para atendimento adulto com atendimento de urgência e emergência.

Ele também prometeu destinar 100% do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) recolhido pelo Município para a saúde municipal e criar um centro de referência para cuidado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Já para a Guarda Municipal, o político se comprometeu a armar a equipe, criar uma patrulha municipal motorizada e outra específica para o combate à violência contra a mulher, chamada "Ronda Maria da Penha".

Na área da Infraestrutura, ele pretende recuperar a Lagoa do Tabapuá, construir novas praças públicas e restaurar calçadões. Já na Educação, ele garante ampliar e reformar escolas, ampliar o número de cuidadores da educação especial, criar escolinhas esportivas nas unidades educacionais e um cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).