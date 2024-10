Eleito como prefeito de Caucaia neste domingo (27), Naumi Amorim, do Partido Social Democrático (PSD), vai assumir, a partir de 2025, seu segundo mandato na cidade. Ao lado da vice Priscila Menezes (MDB), o candidato derrotou Waldemir Catanho (PT) no segundo turno.

Natural de Tauá (CE), Naumi Gomes de Amorim tem 57 anos, é casado e declarou a ocupação de empresário ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É filiado ao PSD desde 2019, mas já integrou os quadros do PSL e do PMB. No registro da Justiça Eleitoral, afirmou ter Ensino Médio Completo como nível de escolaridade.

Esta é a quarta vez que ele concorre ao cargo em Caucaia. Em 2012, candidatou-se ao Executivo, mas ficou em terceiro lugar. Em 2016, o município viu a sua primeira disputa em segundo turno, da qual Naumi saiu vitorioso. Em 2020, ele buscou a recondução, mas foi derrotado por Vitor Valim (à época, no Pros, hoje, no PSB) em segundo turno.

Além de prefeito, Naumi Amorim tem experiência como parlamentar. Foi eleito deputado estadual em 2014 para a legislatura 2015–2019 e tornou-se suplente de deputado federal nas eleições de 2022 para a legislatura atual. Em março deste ano, chegou a assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Favorecido, em parte, do recall na cidade, por já ter sido prefeito, Naumi já aparecia com boa colocação nas pesquisas eleitorais em Caucaia desde 16 de agosto. Como estratégia eleitoral, resgatou feitos da sua primeira gestão e intensificou críticas ao atual prefeito. Naumi e outros postulantes chegaram a ser alvo de facções criminosas ao longo da campanha. As investigações ainda estão em curso, mas ao menos 30 pessoas já foram presas pela Polícia por suspeita de envolvimento nesses episódios.

Composição

Naumi foi oficializado como candidato nas eleições deste ano em convenção partidária realizada em 4 de agosto. Antes disso, ele chegou a dialogar com outros expoentes políticos a composição de uma chapa que reunisse diferentes forças da oposição local, a fim de afunilar as opções para o eleitorado e aumentar as chances de derrota do candidato governista, Waldemir Catanho.

Contudo, o PSD – sob a liderança de Domingos Filho no Estado e de Érika Amorim na cidade – decidiu seguir com candidatura própria. Para a disputa majoritária, Naumi contou com a parceria do MDB, na figura de Priscila Menezes. Ela foi indicada pelo seu pai, Tanilo Menezes, presidente da Câmara Municipal. Para isso, ele teve que romper com a gestão Valim.

Ambos MDB e PSD compõem o bloco político liderado pelo PT a nível estadual, mas atuaram como adversários do partido em Caucaia. Naumi argumenta que sempre teve uma boa relação com o Governo do Estado, gerido pelo PT desde 2015. “Meus adversários políticos não são meus inimigos”, diz.

Quanto aos outros adversários, houve uma reorganização de forças no segundo turno. Na nova etapa da disputa, Naumi agregou o apoio de Emilia Pessoa (PSDB) e Coronel Aginaldo (PL). Além disso, outras lideranças do PSD, como os deputados federais Celio Studart e Domingos Neto, caminharam ao lado do candidato nas duas fases da campanha.