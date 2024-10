Quem é Érika Amorim, nova primeira-dama de Caucaia?

Érika Amorim (PSD) volta a ser a primeira-dama de Caucaia. Ela retoma o posto após o marido, Naumi Amorim (PSD), conquistar o cargo de prefeito da cidade neste domingo (27) — segundo turno das eleições municipais.

A primeira-dama é formada em Administração de Empresas pelo Centro Universitário 7 de Setembro e tem mestrado em Ciência Política. Ela já foi deputada estadual, eleita em 2018, e disputou eleições para senadora da República em 2022, mas perdeu o pleito para o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Érika nasceu em Fortaleza, mas morou em Parambu, no interior do Estado, e no Rio Grande do Sul. É casada com Naumi há mais de 20 anos e já trabalhou com o marido na gestão pública, ocupado o cargo de secretária municipal de Governo e Articulação Política. Além disso, esteve à frente da força-tarefa do município para recuperar o Selo Unicef.

Nas redes sociais, ela se apresenta como esposa do prefeito eleito, coordenadora do PSD Mulher no Ceará, cristã e mãe de três.

Mandato na Alece

Durante seu mandato na Assembleia Legislativa (Alece), atuou como terceira secretária da Mesa Diretora e presidiu a Comissão da Infância e da Adolescência. Na Casa, foi, ainda, procuradora-adjunta da Procuradoria Especial da Mulher.