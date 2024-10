Chuva de Meteoros Oriônidas terá maior taxa de estrelas cadentes segunda (21); saiba como observar

Sendo proveniente do rastro de poeira deixado pelo Cometa Halley em 1985/1986, a chuva de Meteoros Oriônidas deve atingir a maior taxa nessa segunda-feira (21).

Quando a Terra, em seu movimento orbital ao redor do Sol chamado de translação, atravessa o rastro de poeira do Halley, essa poeira penetra a atmosfera a cerca de 67 km por segundo. O que produz rastros de luz popularmente conhecidos como estrelas cadentes.

A chuva tem esse nome porque temos a impressão de que elas vêm da constelação de Órion, o gigante caçador de mitologia grega. Mas é apenas uma ilusão do ponto de vista da Terra.

As oriônidas começaram por volta do dia 2 de outubro. E vão até lá pro dia 7 de novembro. Os melhores momentos para sua observação serão nas noites de domingo para segunda e de segunda para terça-feira.

Como observar a chuva de meteoros

A chuva de meteoros pode ser vista de todo o Brasil e os melhores horários são de 18h às 20h30, antes de a Lua nascer. O interior do Ceará é ideal. São esperados cerca de 23 meteoros a cada uma hora.

Para observar a chuva de meteoros não precisa de telescópio. Ela pode ser observada a olho nu, basta ir para local aberto e escuro.

Onde é possível ver a Via-láctea também é possível ver o cometa Tsuchinshan no lado do poente logo após o pôr do Sol. Contudo o brilho da lua pode atrapalhar. A chuva do caju também está chegando e pode deixar as noites mais nubladas a partir de agora.

Mas espero você consiga ver alguns também da cidade, pelo menos um, vai ver! São duas noites de oportunidades! Até a próxima!

