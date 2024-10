A maior superlua de 2024 poderá ser vista nesta quarta (16); veja horários

Na transição dessa quarta (16) para quinta feira (17) ocorrerá o que é conhecido popularmente como superlua. O nome não é científico e os astrônomos não gostam muito quando os jornais anunciam assim. Porém até a NASA usa o termo supermoon em seu site. É questão de tempo até o termo ser aceito na comunidade científica, mas já é um fato de uso geral. O termo técnico é muito grande. Quem ai vai chamar alguém pra observar a Lua cheia no perigeu?

Perigeu é o nome dado ao ponto mais próximo da órbita da Lua ao redor da Terra. O prefixo “peri’, do greto significa perto. O ponto mais afastado da órbita se chama apogeu. Da mesma etimologia da palavra “ápice”.

Veja também Ednardo Rodrigues 'Anel de fogo:' veja onde observar o eclipse solar anular que ocorre neste 2 de outubro Ednardo Rodrigues 'Segunda Lua' aparece ao redor da Terra

Para ser considerada uma superlua, o perigeu deve ocorrer próximo à Lua cheia com menos de 24 horas de diferença. A Lua se encontrará no ponto mais próximo da Terra às 21h50 da quarta feira (16), mas a sua fase só estará completamente cheia às 8h da manhã do dia seguinte. Portanto entra no critério. Nesta caso, o astro estará a uma distância de 357 mil quilômetros. Lembrando que o diâmetro da Terra é de, aproximadamente, 12 mil quilômetros.

Porém, o melhor momento para observá-la será durante o seu nascer, às 16h46, do dia 16. Neste caso, a Lua fica 14% maior e 30% mais brilhante. Será uma ótima oportunidade para caminhar pela orla de Fortaleza ou pelo sertão cearense sob a luz da Lua inspiradora.

Esse ano já ocorreu outra superlua no mês passado e ainda durante um eclipse lunar dia 17 setembro. Eu escrevi sobre este evento contando a interessante relação com Cristóvão Colombo aqui.

Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.