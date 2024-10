Maior superlua de 2024: veja fotos do fenômeno pelo mundo

A maior superlua de 2024 aconteceu entre a transição desta quarta (16) e quinta-feira (17). Visível para boa parte do globo, o fenômeno astronômico é considerado o mais intenso do ano, já que o satélite natural atingiu o ponto próximo mais da Terra no período. Diversos fotógrafos pelo mundo registraram imagens do episódio. (Confira abaixo)

Segundo o Observatório Nacional, durante este evento, o corpo celeste estava a cerca de 357.364 quilômetros de distância do Planeta. Em média, a Lua se encontra a aproximadamente 384.400 quilômetros de distância do globo terrestre.

Legenda: Registro do fenômeno capturado perto da cidade de Lancaster, no estado da Califórnia (EUA) Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Legenda: Corpo celeste ilumina céu do estado norte-americano da Califórnia Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Segundo a publicação especializada Farmer’s Almanac, em alguns países do Hemisfério Norte, a superlua de outubro também é conhecida como "Superlua do Caçador", porque o fenômeno coincide com a temporada de caça ao veado nessas localidades.

Legenda: Imagem mostra evento no céu próxima à vila alemã de Linum, em Brandemburgo Foto: Ralf Hirschberger/AFP

Legenda: Satélite nasce atrás de cúpula de mesquita em Doha, capital do Catar Foto: KARIM JAAFAR/AFP

O que é uma superlua? O fenômeno é caracterizado pelo momento em que o satélite natural da Terra aparenta aumentar de tamanho e ficar cerca de 30% mais brilhante. Isso é resultado da combinação entre de dois períodos: quando o corpo celeste atinge o ponto mais próximo do Planeta na sua órbita elíptica, conhecido como perigeu, ao mesmo tempo, em que está em sua fase cheia.

Legenda: Superlua capturada em Nova York (EUA), sob estádio antes de jogo de futebol americano entre Los Angeles Dodgers e New York Mets no Citi Field Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP

Legenda: Registro do evento feito pela Nasa Foto: Nasa

A próxima e última superlua de 2024 já tem data para acontecer: dia 15 de novembro, quando a Lua ficará a 361.867 quilômetros da Terra, conforme dados do Observatório Nacional.