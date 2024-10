Veja imagens do eclipse solar anular que formou 'anel de fogo' no céu pelo mundo

O eclipse solar anular, ocorrido nessa quarta-feira (2), formou uma espécie de "anel de fogo" no céu de parte do mundo, incluindo locais como Oceano Pacífico, Havaí, noroeste da Ilha de Páscoa, sul do Chile e Argentina, e partes da Antártica. Fotógrafos registraram o fenômeno em diversas partes do globo.

No Brasil, o evento foi visível parcialmente — sem a anularidade — em regiões localizadas no extremo sul do País. Nas demais áreas, como no estado do Ceará, não foi possível observar o eclipse.

Apesar de parecer um círculo de chamas, na verdade, o fenômeno não se trata de um anel de fogo, pois fogo é um plasma proveniente da combustão. No caso do Sol, sua luz provém da fusão nuclear, como explicou o professor de astronomia Ednardo Rodrigues, colunista do Diário do Nordeste.

O fenômeno, que ocorre quando a Lua orbita entre a Terra e o Sol deixando um anel luminoso a seu redor, começou no norte do Pacífico e avançou pelo hemisfério sul rumo ao Atlântico, passando sobre o ponto mais austral da América do Sul.

Legenda: Vista parcial do evento em Puerto San Julian, província de Santa Cruz, Argentina Foto: JUAN MABROMATA/AFP

Legenda: "Anel de fogo" é fotografado em Puerto San Julian, província de Santa Cruz, Argentina Foto: JUAN MABROMATA/AFP

O eclipse começou a ser visível na paradisíaca Ilha de Páscoa, um território chileno de 7 mil habitantes a 3,5 mil km do continente no Oceano Pacífico, por volta das 12h20 locais (15h20 em Brasília).

Legenda: Eclipses solares acontecem logo após eclipse lunar Foto: LUIS ROBAYO/AFP

Legenda: Evento fotografado atrás de um monumento dos Anjos no edifício do Congresso Nacional em Buenos Aires, Argentina Foto: LUIS ROBAYO / AFP

A faixa visível do eclipse seguiu avançando rumo ao sudeste para passar primeiro pela Patagônia chilena, e depois seguir sobre a Argentina.

Legenda: O eclipse geral chegou ao fim por volta das 18h45 (horário de Brasília) Foto: LUIS ROBAYO/AFP

Na região chilena de Aysén (1.500 km ao sul de Santiago) o fenômeno começou por volta de 16h45 (17h45 em Brasília), com seu máximo estimado às 17h25 (18h25 em Brasília).

O eclipse geral chegou ao fim por volta das 18h45 (horário de Brasília).

Legenda: Eclipse parcial do Sol visto desde a Praça do Pôr do Sol, em São Paulo capital Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Legenda: Fenômeno começou a ser visível na paradisíaca Ilha de Páscoa, no Chile, por volta das 12h20 locais (15h20 em Brasília) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil