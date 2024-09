Seis asteroides que podem causar danos catastróficos à Terra são identificados por cientistas

Cientistas foram surpreendidos quando um asteroide não detectado colidiu com a atmosfera da Terra na última quarta-feira (4). Apesar do susto, o asteroide 2024 RW1 era pequeno demais para causar algum dano, mas sua chegada repentina fez com que especialistas ficassem em alerta. As informações são do Daily Mail.

Com um metro de largura, o 2024 RW1 foi avistado apenas oito horas antes de queimar sobre as Filipinas em uma bola de fogo. A NASA estima que cerca de 48,5 toneladas de material meteórico caem na Terra todos os dias.

A maioria desses objetos simplesmente queima na atmosfera. Objetos grandes o bastante para atravessar a atmosfera e colidir com a Terra são extremamente raros e raramente cruzam a órbita terrestre. Mas isso não quer dizer que é impossível que uma colisão aconteça.

As previsões da NASA se tornam mais precisa quando o asteroide chega mais perto da Terra. No entanto, a agência destaca seis objetos que apresentam riscos considerados catastróficos ao planeta.

1. Bennu

O asteroide Bennu foi descoberto em 1999 e é atualmente considerado um dos maiores riscos para a Terra. O objeto tem 0,49 km (1.574 pés) de diâmetro e um peso de 67 milhões de toneladas, sendo mais largo que o Empire State Building e 200 vezes mais pesado.

Segundo a NASA, a chance de Bennu atingir a Terra é uma em 2700 em 24 de setembro de 2182.

2. 2023 DW

Também conhecido como "o asteroide do Dia dos Namorados", o 2023 DW tem chance significativa de colidir com a Terra em 14 de fevereiro de 2046. Data em que é celebrado o Dia de São Valentim (Valentine's Day).

Com 50 metros de diâmetro, o 2023 DW tem aproximadamente o mesmo tamanho do asteroide responsável pelo devastador evento de Chelyabinsk em 2013. Considerando que o asteroide foi observado movendo-se a 21,78 km/s em relação ao Sol, ele poderia atingir a Terra com força suficiente para devastar uma cidade inteira.

Apesar dos riscos, Richard Moissl, chefe do escritório de defesa planetária da ESA, aponta que as chances do objeto atingir o planeta são uma em 1584, podendo até chegar a zero com o passar dos anos.

3. 1950 DA

Outra ameaça é o asteroide 1950 DA, que tem 1,3 km de diâmetro e pesa 71 milhões de toneladas. Atualmente, estima-se que o asteroide tenha uma em 34.500 chances de colidir com a Terra em 16 de março de 2880.

Em 2032, o asteroide se aproximará da Terra a uma distância de 6.959.357 milhas (112.000.000 km), o que permitirá observações adicionais. A NASA e a ESA já iniciaram testes de métodos para desviar asteroides perigosos de seu curso, incluindo a colisão de satélites de alta velocidade em suas superfícies.

4. 2023 TL4

Outro asteroide que apresenta perigo é o 2023 TL4. A rocha espacial mede 0,33 km de diâmetro e pesa cerca de 43 milhões de toneladas — mais de 4.500 vezes o peso da Torre Eiffel.

As estimativas atuais apontam que há uma chance em 181.000 dele colidir com a Terra em 10 de outubro de 2119.

5. 2007 FT3

As chances do 2007 FT3 atingir a Terra são baixas. Com 0,34 km, ele poderia atingir a Terra em 5 de outubro deste ano.

Contudo, as chances disso acontecer são uma em 11,5 milhões. Já em 3 de março de 2030, as chances de colisão são uma em 10 milhões.

6. 1979 XB

Com 0,34 km (2.165 pés) e peso de 49 milhões de toneladas, o asteroide 1979 XB foi visto pela primeira vez em 1979.

Cientistas acreditam que as chances de colisão são uma em 1,8 milhão.