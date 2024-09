'Segunda Lua' aparece ao redor da Terra

Nos próximos meses, a Terra terá uma nova companhia celestial: uma "segunda lua". Este fenômeno intrigante é resultado da captura temporária de um asteroide pelo campo gravitacional do nosso planeta. O asteroide, identificado como 2024 PT5, foi descoberto em agosto de 2024 e possui aproximadamente 10 metros de diâmetro.

A partir de 29 de setembro de 2024, o 2024 PT5 entrará na órbita terrestre e permanecerá como um satélite temporário até 25 de novembro de 2024. Durante esse período, ele será visível apenas com equipamentos especializados, devido ao seu pequeno tamanho e baixa luminosidade.

A trajetória não é um órbita elíptica, muito menos circular. É parecida com uma lança. Na animação (veja abaixo), a cor vermelha indica uma maior influência da gravidade terrestre. Se a toda a trajetória estivesse vermelha, a minilua não conseguiria escapar e colidiria com nosso planeta.

Um asteróide de 10 metros poder causar um boom sônico, quebrando janelas e vidraças de carros e prédios.

Mas tudo indica que a órbita vermelha não será fechada, a parte amarela indica velocidade suficiente para escapar da gravidade terrestre.

Este não é o primeiro caso de uma "minilua" orbitando a Terra. Fenômenos semelhantes ocorreram em 1981, 2006, 2020 e 2022. No entanto, cada evento traz novas oportunidades para os cientistas estudarem a dinâmica dos asteroides e a influência gravitacional da Terra.

Embora o 2024 PT5 não represente uma ameaça ao nosso planeta, sua presença temporária nos lembra da complexidade e da beleza do cosmos. A observação e o estudo desses eventos são cruciais para a compreensão do nosso sistema solar e para a preparação de possíveis futuras interações com objetos celestes.