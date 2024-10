Primeiro dia de Siará Tech Summit tem debates sobre tecnologia e comunicação

O Siará Tech Summit 2024, principal evento de inovação do estado, teve início nesta quarta-feira (23), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com realização do Sebrae-CE, o primeiro dia do evento foi marcado por palestras com cases de grandes marcas, além de painéis sobre inteligência artificial e o papel da comunicação para a inovação dos negócios. O evento tem entrada gratuita.

A feira, que ocorre pelo terceiro ano consecutivo, é resultado da organização do Sebrae junto com parceiros. O objetivo é ligar empresas e startups a investidores e também ao público em geral, que pode visitar e conhecer mais sobre o mercado criativo e tecnológico. Neste ano, são esperados mais de 15 mil participantes. A programação engloba estandes, hackathon, rodadas de negócios e palestras, em quatro áreas de debate.

A abertura da feira contou com a presença do Sebrae e do Governo do Estado. Dentre as atrações, houve o case “Aço ArcelorMittal acelerando junto com a Stock Car”, ministrado por Jetson Lemos, pesquisador e professor, além de uma palestra magna sobre inteligência artificial, com o professor e escritor Diogo Cortiz.

Encerrando a programação do palco principal, foi realizado o painel “A Força da Comunicação para a Inovação dos Negócios Cearenses”. Um dos convidados para o momento foi Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do Sistema Verdes Mares. O profissional falou sobre a importância de discutir comunicação no congresso.

“O Siará Tech Summit é o grande fórum de inovação do nosso estado. Ter a oportunidade de falar de como a comunicação é feita pelos grandes grupos é a janela perfeita para tratar da importância dos veículos, que têm a missão de prestar serviço ao cidadão todos os dias”, destaca.

“É o momento de mostrar como a tecnologia na TV tem avançado para uma experiência conectada, de alta interatividade. Discutir como os veículos trabalham a questão da verdade na era da pós-verdade. É o momento de fala para quem entra nas casas de todos os cearenses todos os dias. É mostrar a importância do setor”, finalizou.

Público diversificado e conectado com o evento

A feira contou com um público interessado nos diversos estandes e nos temas a serem abordados. É o caso de João Armando, estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC), no campus Russas.

“Vim para o evento com essa intenção de conhecer as palestras e os workshops do pessoal. É algo que pode agregar conhecimento e atividade, progresso, para a minha carreira”, conta.

O evento também conta com a participação de expositores, que apresentam produtos e buscam alcançar novos públicos. Gabriele Hensley, desenvolvedora de jogos independente, levou o jogo “Astercys” para ser testado por entusiastas da área.

“Faço meu jogo todo sozinha. As artes, a programação. É sobre um mago verde que ganha o poder de viajar entre dimensões e ele está se descobrindo nisso. Ele passa, na história, por problemas e batalhas”, relata a criadora do título.

Representando as inovações no ramo da saúde, a engenheira química Pamela Bortoluzzi e a bioquímica Jacilane Ximenes marcaram presença pela startup BioHealing, focada na aplicação de biomateriais. A empresa tem curativos de regeneração, com o diferencial de que eles oferecem ações antimicrobianas, de regeneração celular e de proliferação óssea.

“Foi uma oportunidade bem grande para a gente. Ajuda na exposição desse material, que é novo, ainda não é comercializado. Acaba sendo uma oportunidade de fazer um networking, para conhecer novas empresas e investidores, tendo essa possibilidade de inserir nosso produto no mercado”, relatou Pamela.

Legenda: Jacilane Ximenes e Pamela Bortoluzzi Foto: Esaú Souza

O Siará Tech Summit segue até sexta-feira (25), das 14 às 22 horas. Informações sobre a programação podem ser conferidas em https://stssebrae.com.br/.

Serviço

Siará Tech Summit - 3ª edição

Data: 23 a 25 de outubro de 2024

Horário: das 14 às 22 horas

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Entrada: gratuita mediante inscrição

Site: https://stssebrae.com.br/

Instagram: @sebraece