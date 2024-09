Ceará encerra preparação para duelo contra o Operário-PR na Série B

O Ceará encerrou a preparação para o duelo contra o Operário-PR, válido pela Série B do Brasileiro. A equipe comandada por Léo Condé realizou atividades neste sábado (7), no CT de Porangabuçu.

O último treino iniciou com aquecimento no gramado. Em seguida, o técnico organizou os atletas em grpos e realizou treino apronto com foco em posicionamento com uma parte. Com outra, orienntou trabalho de dois toques em campo reduzido. A partir daí, os atetas

O Vovô está em 6º na tabela, com 36 pontos somados. Já o adversário é o 11º, com 33. O Alvinegro recebe o time paranaense neste domingo (8), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 25ª rodada do torneio nacional.