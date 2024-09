Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (7/9)

A madrugada foi agitada, e talvez você tenha acordado mais cedo do que o esperado. O sábado traz uma energia alquímica e de transformação, especialmente após uma tensão entre Mercúrio e Urano, que pode ter gerado rompimentos, ansiedade, estresses e situações-limite. Esses aspectos podem ter deixado o ambiente mental e emocional mais carregado, mas a chegada da Lua em Escorpião traz a oportunidade de regeneração emocional.



A Lua em Escorpião, ao interagir com Marte em Câncer, convida a enfrentar os medos e encarar aquilo que está incomodando. É um momento para criar coragem e mergulhar nos conteúdos mais desconfortáveis, limpar o que está acumulado, e liberar as tensões internas. Esse sábado oferece uma chance poderosa de cura e transformação, mas será preciso disposição para lidar com os aspectos mais profundos e sombrios que podem surgir. Onde na sua vida você sente que precisa encarar algo que tem evitado?

Áries

A tensão entre Mercúrio e Urano pode ter trazido imprevistos, mas a Lua em Escorpião te convida a enfrentar de frente esses desafios. Aproveite o dia para resolver questões emocionais profundas e fortalecer seus laços com quem realmente importa. Transforme a tensão em ação positiva.

Touro

Romper com padrões antigos pode ter sido doloroso, mas é necessário. A Lua em Escorpião pede coragem para olhar para os relacionamentos mais íntimos e as dinâmicas que precisam ser ajustadas. Limpe o que já não serve e faça espaço para uma conexão mais autêntica.

Gêmeos

A comunicação pode ter sido desafiadora recentemente, mas hoje é um bom momento para encarar o que está te incomodando. A Lua em Escorpião vai ajudar a trazer à tona o que você realmente precisa dizer, ainda que seja desconfortável. A honestidade será sua maior aliada.

Câncer

Marte no seu signo, interagindo com a Lua em Escorpião, te dá a força necessária para enfrentar emoções difíceis. Use esse poder para limpar as mágoas e transformar seus sentimentos. O dia pede coragem para deixar o passado para trás e se abrir para a cura emocional.

Leão

Rompimentos ou tensões recentes podem ter mexido com sua autoestima. A Lua em Escorpião te convida a revisitar esses sentimentos e reconstruir seu senso de valor a partir de dentro. É hora de limpar as feridas e se regenerar, confiando mais em si mesmo.

Virgem

Você pode estar sentindo uma forte pressão para resolver questões práticas, mas hoje o foco está em como você lida com suas emoções mais profundas. A Lua em Escorpião te incentiva a buscar regeneração emocional e limpar o que está te pesando, abrindo espaço para novas soluções.

Libra

As tensões recentes podem ter te deixado mais ansioso(a), mas a energia de hoje favorece uma transformação interna. É hora de limpar as inseguranças e assumir o controle das situações, especialmente em relação às suas finanças e seus valores. A Lua em Escorpião vai te ajudar a se fortalecer.

Escorpião

Com a Lua no seu signo, o dia promete ser intenso e transformador. As tensões e rompimentos recentes trouxeram à tona aspectos desconfortáveis da sua vida, mas agora você tem a oportunidade de se regenerar e curar. Não tenha medo de mergulhar fundo nas suas emoções.

Sagitário

A sensação de inquietação pode ter sido forte, mas o dia pede que você desacelere e olhe para dentro. A Lua em Escorpião vai te ajudar a limpar a mente e as emoções, permitindo que você se reconecte com sua essência. Use essa energia para deixar para trás o que não faz mais sentido.

Capricórnio

Os desafios recentes podem ter desestabilizado suas relações, mas agora é hora de regenerar esses laços. A Lua em Escorpião traz a oportunidade de limpar ressentimentos e fortalecer suas amizades e conexões. Seja corajoso(a) o suficiente para resolver pendências emocionais.

Aquário

Mudanças imprevistas podem ter te deixado desconfortável, mas o sábado oferece uma chance de transformação. A Lua em Escorpião pede que você encare as questões no trabalho ou nos seus projetos que precisam ser ajustadas. Limpar as tensões agora pode abrir novos caminhos.

Peixes

O dia convida a uma profunda reflexão sobre seus medos e inseguranças. A Lua em Escorpião vai te ajudar a confrontar o que está te impedindo de avançar. Use essa energia para limpar bloqueios emocionais e se abrir para novas possibilidades com mais coragem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.