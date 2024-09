‘Uma foto, pelo amor de Deus’: longe da família, avô implora foto do neto todo dia e diverte os pais

Todo mundo faz loucuras de amor. Não precisa ter flores, carro de som e música. Não tem a ver com dinheiro nem com investimento. Elas podem ser miudinhas, coisas muito discretas. Ceder o último pedaço de torta para alguém. Permitir-se a uma extravagância numa sexta-feira. Acompanhar o crescimento de quem se gosta.

Seu Elmo leva muito a sério esta última atividade. Ganhou as redes sociais nas últimas semanas devido à aparente loucura com a qual pede – ou melhor, implora – fotos do neto recém-nascido, Matteo. Todo dia é a mesma coisa. “Dá pra mandar uma foto dele aí, por favor, pelo amor de Deus”, “Uma fotozinha, por favor”. “Atualizada, por favor”.

Veja também Diego Barbosa Casal larga tudo, passa a morar em Kombi e viaja pelo país compartilhando amor: ‘Mudamos pra melhor' Diego Barbosa Igreja no Benfica, em Fortaleza, é prova de amor de esposa a marido português Diego Barbosa Neta usa câmera de segurança para conversar e registrar as novidades da avó que mora longe

Os pais, Andressa e Leonardo, desandam a rir. Não é que escondam registros do filho, muito menos que não desejam compartilhar os primeiros momentos dele. É que Seu Elmo é naturalmente carinhoso, aquele tipo de gente que todo mundo quer por perto. Logo, era de se esperar uma reação tão dramática assim – embora, com o tempo, tudo se torne ainda maior.

“É uma relação muito linda que eles estão construindo, mesmo com o Matteo tendo tão pouco tempo de vida”, diz Andressa, a responsável por seu Elmo agora ser conhecido para além das fronteiras do Rio de Janeiro, de onde são naturais. O vídeo que a influencer publicou na internet já ultrapassa 19 milhões de visualizações. Um hit.

Os comentários são vários. “O único 'manda foto de agora' aceitável”, afirma um. “Parece que ele tá pedindo moedinha na porta da igreja”, percebe outro, às gargalhadas. “Coloca o alarme ‘foto do dia para o vovô’”, recomenda um terceiro. Poucos sabem, porém, que essa divertida insistência ajudou Andressa num instante difícil. Foi abraço.

Ao enviar diariamente o pedido de foto do neto, o vôzinho aplacou um pouco a dor do puerpério – período iniciado após o parto até o corpo da mulher voltar ao estado anterior à gestação. Fazia a nora rir. “Quando eu recebia aquelas mensagens, olhava e achava muito engraçado o jeito que ele pedia foto, pra mim e pro meu marido. Aí pensei: ‘Preciso gravar um vídeo e mostrar às pessoas essa coisa tão curiosa’”.

Legenda: Seu Elmo e Matteo nos primeiros dias de vida do bebê Foto: Arquivo pessoal

Entre um afazer e outro no restaurante que comanda, Seu Elmo parou para contar que sina é essa de pedir várias vezes para os pais o envio de registros de Matteo. “É um momento maravilhoso pra mim, quero curtir meu neto todos os dias. Ver a fotinha dele, o crescimento… E as artezinhas que ele faz”.

Por enquanto, a dupla se encontrou poucas vezes – Matteo, nascido no último 24 de julho, chegou prematuro e precisa tomar todas as vacinas antes de ter maior contato com a família, o que justifica a distância com o avô. Mesmo assim, se é amor, a gente nem precisa de muito encontro, né? Já se sabe a importância que o outro tem e a capacidade dele de mudar tudo.

Legenda: A emoção de seu Elmo (ao centro) ao ver Matteo na incubadora junto a amigos e familiares Foto: Arquivo pessoal

“Se ainda não posso vê-lo tão de pertinho ainda, quero ter, de alguma forma, a possibilidade de curtir ele todos os dias. Minha rotina é trabalhar muito. Só reúno a família quando posso porque trabalho de segunda a sábado. Mas tenho dois filhos e dois netos maravilhosos. É um orgulho pra qualquer pai. Se eu semeei, semeei bem. Por isso sou feliz”.

Andressa é testemunha. Está há 17 anos com Leonardo e, mesmo com o pai vivo e igualmente tão amoroso, elege seu Elmo como segunda figura paterna. Ganhou, junto do esposo, uma verdadeira família. “Ele é participativo, genuíno, uma pessoa com coração lindo. Faço questão de tê-lo por perto na minha vida”.

Seu Elmo não tem redes sociais. Só sabe que está “famoso” porque até a clientela do restaurante chega e comenta dos pedidos de foto dele. Sente-se bem ao constatar que um ato tão miúdo inspira tanta gente a ser melhor, a cometer essas loucurinhas fantásticas de amor. Não é exagero dizer que o avô espelha algo sagrado: zelar pela vida de quem se gosta.

Legenda: Segundo Andressa, antes mesmo de Matteo nascer, já era muito cortejado pelo avô Foto: Arquivo pessoal

“Gosto de uma frase que diz mais ou menos assim: você só vai saber o que é amor quando te perguntarem o que é amor e você não tiver uma definição e, sim, pensar em um nome. Pra mim, é isso: cuidado, zelo, participação, presença, conexão. É muito importante essa relação de avô pra mim porque não conheci nenhum dos meus dois avós – tanto por parte de mãe quanto por parte de pai”, conta Andressa.

O sogro também. Seu Elmo não conviveu com os avós, mas não deseja que os próprios netos digam a mesma coisa. A vontade é de, com eles, esticar a dança da vida e fazê-la ainda mais extraordinária. “Se você semeia o bem, você tem que regar pra que nasça outro idêntico. É o que estou fazendo e é o que vai acontecer, se Deus quiser”.

Até lá, o pedido persiste. Você consegue ouvir o áudio daí? “Pelo amor de Deus, uma foto do meu neto, por favor”.

*Esta é a história de amor de Elmo de Freitas pelo neto, Matteo Chaban. Envie a sua também para diego.barbosa@svm.com.br. Qualquer que seja a história e o amor

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil