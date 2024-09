CAPTEI: Eduardo Pragmácio Filho lança ‘O Direito do Trabalho em Movimento’

Na noite da última quinta-feira, dia 05, o advogado e professor Eduardo Pragmácio Filho lançou seu mais novo livro, ‘O Direito do Trabalho em Movimento’, em um evento marcante realizado no Teatro Nadir Saboya. A obra, que reúne mais de 50 artigos escritos ao longo da carreira do autor, foi apresentada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.

Legenda: Eduardo Pragmácio Filho e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

O lançamento do livro marcou não apenas a celebração dos 20 anos de docência de Eduardo Pragmácio Filho na FB Uni, mas também a oportunidade de compartilhar com o público suas reflexões e análises sobre a evolução do Direito do Trabalho ao longo dos anos. Em seus textos, o autor explora as mudanças legislativas e jurisprudenciais que têm ocorrido no campo, desde o início de sua atuação até os dias de hoje.

Durante o evento, o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte ministrou uma Aula Magna sobre os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho e nos processos judiciais, um tema de extrema relevância diante da crescente influência das tecnologias no cenário laboral.

Legenda: Alexandre Agra Belmonte Foto: LC Moreira

Após o momento solene, o presidente da OAB/Ce quebrou o protocolo e após constatar definições trazidas pela IA sobre o autor revelou detalhes jamais alcançados pela tecnologia: as qualidades de Eduardo Pragmácio, destacando sua dedicação como filho, esposo, pai, professor e amigo.

Legenda: Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

O momento mais emocionante da noite foi sem dúvida o discurso de agradecimento do autor, que expressou sua gratidão e emoção ao receber as homenagens pelo tempo dedicado ao ensino na universidade. A plateia ficou ansiosa para conhecer mais sobre as histórias e insights presentes na obra, que promete ser uma leitura essencial para aqueles interessados no mundo do Direito do Trabalho.

Legenda: Eduardo Pragmácio Filho Foto: LC Moreira

O evento contou com a presença de ministros, advogados, desembargadores, juízes, presidentes de instituições e sindicatos, servidores e alunos, que prestigiaram o autor com muitos aplausos e reconhecimento. Com seu carisma, conhecimento e bom relacionamento, Eduardo Pragmácio Filho conquistou a todos os presentes e deixou uma marca inesquecível nessa noite especial de lançamento de seu livro.

Legenda: Erinaldo Dantas, Durval Maia, Antônio Agra Belmonte, Tales de Sá Cavalcante, Eduardo Pragmácio Filho e Paulo Régis Botelho Foto: LC Moreira

