Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (7)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (7) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Ariosto inventa para Artur que Jordão Nicácio está ajudando na segurança da mina. Padre Zezo diz a Quinota que falará com Artur. Quinota sente uma tontura. Fé pede abrigo a Padre Zezo na igreja. Zé Beltino presenteia Dracena. Margaridinha ajuda Vespertino com as finanças do cabaré, surpreendendo-o. Blandina manipula Artur para que o rapaz a auxilie na administração das terras que ganhou de Zé Beltino.

Zefa Leonel e Seu Tico Leonel incentivam Benvinda a se tornar professora, e consultam Sabá Bodó. Guilherme Tell convoca Nastácio para um duelo por Caridade. Jordão Nicácio entrega uma encomenda a Marcelo Gouveia. Zefa Leonel procura Primo Cícero.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.