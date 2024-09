Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (7)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (7) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maya explica sobre a doença de Tom para Vênus, que fica devastada.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Maya explica sobre a doença de Tom para Vênus, que fica devastada. Léo sugere que Brenda fuja antes de ele denunciá-la e ela fica apreensiva. Guto e Chicão conseguem impedir Júpiter de ir atrás de Lupita. Electra e Murilo ficam juntos. Vênus decide retirar a denúncia que fez contra Ramón, e Tom aceita fazer sua operação. Brenda manda Otto eliminar Vênus.

Paulina conta tudo sobre Brenda para Tom. Ubaiara/Youssef pega dinheiro com Leda para devolver a Nanda. Jéssica deixa a cadeia e descobre que seu carro foi vandalizado. Frida/Catarina pede para Leda marcar um encontro com Edgar. Catarina tira satisfações com Hans por ameaçar Furtado. Otto encontra um comparsa. Tom decide procurar Brenda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.