Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de setembro

A madrugada foi agitada, e talvez você tenha acordado mais cedo do que o esperado. O sábado traz uma energia alquímica e de transformação, especialmente após uma tensão entre Mercúrio e Urano, que pode ter gerado rompimentos, ansiedade, estresses e situações-limite. Esses aspectos podem ter deixado o ambiente mental e emocional mais carregado, mas a chegada da Lua em Escorpião traz a oportunidade de regeneração emocional.



A Lua em Escorpião, ao interagir com Marte em Câncer, convida a enfrentar os medos e encarar aquilo que está incomodando. É um momento para criar coragem e mergulhar nos conteúdos mais desconfortáveis, limpar o que está acumulado, e liberar as tensões internas. Esse sábado oferece uma chance poderosa de cura e transformação, mas será preciso disposição para lidar com os aspectos mais profundos e sombrios que podem surgir. Onde na sua vida você sente que precisa encarar algo que tem evitado?

Signo de Capricórnio hoje

Os desafios recentes podem ter desestabilizado suas relações, mas agora é hora de regenerar esses laços. A Lua em Escorpião traz a oportunidade de limpar ressentimentos e fortalecer suas amizades e conexões. Seja corajoso(a) o suficiente para resolver pendências emocionais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.