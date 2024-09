Tati Machado se diverte em parque aquático do Ceará: 'Endorfinada'

A jornalista e apresentadora Tati Machado começou a sexta-feira (6) se divertindo no Beach Park, no Porto das Dunas. A artista está acompanhada do marido, Bruno Monteiro, e de um grupo de amigos.

Nas imagens compartilhadas por Tati em suas redes sociais, ela aparece se divertindo em um toboágua fechado e musical e na companhia de uma amiga no meio das piscinas, usando um biquíni na cor preta, estilo hot pants.

Veja também Zoeira Deborah Secco não renova contrato fixo com a Globo Zoeira Ana Clara dá bronca nos participantes do 'Estrela da Casa': 'Acabou a diversão'

Em um dos registros, a global diz que está "endorfinada" e feliz "no grau máximo".

No último mês de junho, a jornalista foi anunciada como a nova apresentadora do “Saia Justa”, que estreou nova temporada no segundo semestre, ao lado de nomes como Eliana. Em julho, ela também foi a campeã do “Dança dos Famosos” após disputa acirrada com o ator Amaury Lorenzo.

Tati Machado começou sua trajetória profissional na TV Globo em 2013, como estagiária, e hoje virou celebridade, conquistando grande número de fãs.