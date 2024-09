Ana Clara dá bronca nos participantes do 'Estrela da Casa': 'Acabou a diversão'

Durante o programa "Estrela da Casa", da TV Globo, a apresentador Ana Clara deixou um recado aos participantes. No ao vivo de quinta-feira (5), a ex-BBB cobrou comprometimento com o reality e movimentação dos participantes.

"Nessa altura do campeonato, vocês já estão vendo o que acontece. No começo é tudo bem e lindo, mas três já foram para casa", disse. Em seguida, pediu para eles levarem "a sério" as dinâmicas, já que brincadeiras podem levar à saída do "Estrela da Casa".

"Se doem, lutem para continuar, para não ir para a Batalha. Eu sei que vocês são amigos e que é tudo muito legal, mas um deslize e você vai embora, vai para casa e acabou a diversão, a experiência acabou". Ana Clara Apresentadora

Além disso, acrescentou que o programa passa rápido e devem aproveitar essa vivência. "Passa muito rápido, até para quem ficar até o final".

Participantes ficam em alerta

Após a despedida de Ana Clara, Gael Vicci disse que a bronca foi um alerta. "Isso foi um toque porque a gente está parado para c****** aqui dentro".

"Pois é, quando eu quero fazer barraco, não me deixam fazer barraco, então agora tá liberado o barraco", declarou Nick Cruz, enquanto Unna X apontou: "A gente está dormindo".