Juliano Floss rebate críticas sobre diferença de idade de Marina Sena com resposta afiada; veja

O tiktoker Juliano Floss, de 20 anos, rebateu críticas sobre seu relacionamento com a cantora Marina Sena, 27. Em um vídeo publicado nas redes sociais nessa quinta-feira (5), o influenciador reagiu a comentários sobre a diferença de idade entre os dois e comentou como lida com a exposição do namoro.

Na publicação, o apresentador do quadro, o influencer Bomtalvão, pergunta: "Como você lida com as críticas sobre o seu relacionamento, sobre você?”, e Floss responde sem titubear: “Eu quero é que se f**a”, retrucou.

Sobre Marina ser mais velha que o tiktoker, Bomtalvão questionou: "São só sete anos de diferença?”. Então, Floss declarou que não se importa com a idade, baseada em padrões machistas: "Se fosse um cara 12 anos mais velho, aí vocês não iam estar falando, né? Machista", disse.

O dançarino ainda aproveitou para mandar uma indireta para uma pessoa que, segundo ele, está dando investidas em Marina Sena. "Para de dar em cima da minha namorada, para de mandar mensagem", alfinetou ele.

Há meses, rumores sobre o relacionamento entre Juliano e Marina tomaram conta das redes sociais. O casal assumiu o namoro, aparecendo em público juntos, no início de julho. Os dois aproveitaram uma viagem a Amsterdam para relevar o romance aos seguidores nas redes sociais.