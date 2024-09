Batalha do Lip Sync: atores de 'Renascer' duelam no Domingão

O "Domingão com Huck", que será exibido neste domingo (8), contará com a participação de atores da novela "Renascer" e "Mania de Você". No quadro "Batalha do lip sync", especificamente, apenas dois atores da atual trama das 21h vão disputar entre si: Marcelo Mello Jr (José Bento) e Giullia Buscacio (Sandra).

Além disso, haverá um debate mediado pelo apresentador Luciano Huck com a participação de ambas as novelas.

No bate-papo, participarão Vladimir Brichta, Edvana Carvalho, Marcello Melo Jr e Giullia Buscacio. Também estarão presentes: Gabz, Agatha Moreira, Adriana Esteves, ⁠Mariana Ximenes, Thalita Carauta, Chay Suede, Nicolas Prattes e Alanis Guillen.

Mania de Você

A próxima novela das 9 da Rede Globo, "Mania de Você", tem estreia prevista para a próxima segunda-feira (9). O folhetim conta com nomes como Agatha Moreira, Chay Suede, Gabz e Adriana Esteves no elenco.

Escrita por João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como Avenida Brasil, a novela começou a ser gravada em junho deste ano, na capital carioca, em locações externas. Segundo a emissora, abriram o set de filmagem nas primeiras diárias as atrizes Gabz e Agatha Moreira, que interpretam Viola e Luma, respectivamente, e o ator Chay Suede, que dá vida ao vilão Mavi.