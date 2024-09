Fim de José Inocêncio em 'Renascer' ficará nas mãos do filho, João Pedro

Após se recuperar de mais um atentado, José Inocêncio (Marcos Palmeira) enfrentará uma nova batalha pela sobrevivência na novela Renascer. A vida dele desta vez ficará nas mãos do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva).

Inocêncio sofrerá um acidente grave e vai ser dado como desaparecido. Ele vai ser encontrado pelo filho, mas já ardendo de febre e com fortes dores.

O fim de José Inocêncio será mostrado no último capítulo da novela nesta sexta-feira (6).

Como José Inocêncio morre?

A angústia deixará a família desesperada e fará com João tome uma atitude final. Ele entra na mata à procura do jequitibá-rei no qual o pai enfiou o facão místico que o trouxe de volta à vida anos atrás.

João Pedro demora a encontrar, mas ao achar, se ajoelha diante da árvore e retira o facão parar dar fim na dor que o pai está sentindo. "Agora você tá livre pra cumprir o seu destino, e painho vai tá livre pra seguir o dele também!", diz João.

Antes de morrer, ele se reconcilia com João e recebe a última visita de Maria Santa (Duda Santos). Após a morte do coronel, a árvore também morre.