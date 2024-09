Thiago Fragoso critica falta de trabalho para 'homens héteros e brancos' na TV

Um comentário do ator Thiago Fragoso, 42, que está sem contrato fixo com a Globo desde o ano passado, repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (5). Isso porque ele alegou que não encontra trabalhos na área devido às suas características físicas e à sua orientação sexual.

"Em cada novela ou série, tenho chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela [André Luiz Frambach], que também é loiro de olhos azuis. Não pode mais ter homem hétero, branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela", afirmou o ator, em entrevista à Folha de S. Paulo.

Fragoso disse ainda que o ano de 2024 "deu uma esfriada" no mercado audiovisual brasileiro. "Tiraram completamente os investimentos. A gente tem que estar na batalha todos os dias", analisou. "Vivemos uma época em que tem gente escalando pela internet, de acordo com número de seguidores", acrescentou, em tom de crítica.

O ator está em cartaz no teatro, em São Paulo, com a peça "Dois de Nós". Ele contracena com nomes como Antônio Fagundes, Christiane Torloni e Alexandra Martins.

Ator protagonizou primeiro beijo entre homens em novelas

Fragoso é conhecido ainda hoje por ter protagonizado o primeiro beijo entre homens em novelas brasileiras. À época, ele contracenou com Mateus Solano. "Foi importante para a história da dramaturgia brasileira e para a comunidade LGBTQIA+", reconheceu.

No entanto, o ator acredita que nem ele nem Solano poderiam estar em uma sequência de 'Amor à Vida' (2014) por não serem gays.

Carreira na Globo

Thiago Fragoso entrou para a Globo em 2000, quando estreou na novela 'Estrela-Guia' (2001). Depois, ele trabalhou em folhetins clássicos como 'O Clone' (2001), 'Senhora do Destino' (2004), 'Lado a Lado' (2012) e 'Amor à Vida' (2013).

O artista também esteve no elenco de 'Malhação' e de 'O Outro Lado do Paraíso' (2017).