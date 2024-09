Nicole Kidman é vilã na nova série 'O Casal Perfeito', na Netflix; veja o trailer

Não se fala em outra coisa: Nicole Kidman é uma grande vilã na série 'O Casal Perfeito', da Netflix. A série foi lançada nesta quinta-feira (5) na plataforma e se tornou uma das mais buscadas nas redes sociais rapidamente. Segundo internautas, ela é a escolha perfeita para acompanhar no fim de semana que se aproxima.

Conforme a sinopse, a série explora uma cerimônia de casamento que não sai como o esperado, destrinchando os detalhes desse evento e dos personagens em seis episódios. A história é adaptação de um livro lançado em 2018 pela autora Elin Hilderbrand, que também se tornou produtora executiva do material na Netflix.

Veja o trailer da série:

A direção da obra é de Susanne Bier, responsável por filmes como 'Bird Box', também da Netflix, e 'Em Um Mundo Melhor', em 2010, que levou um Oscar.

Sinopse da série

Amelia Sacks (Eve Hewson) está prestes a se casar com Benji Winbury (Billy Howle), com a possibilidade de entrar para uma das famílias mais ricas de Nantucket, uma ilha no estado norte-americano Massachusetts.

A famosa escritora Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), mãe do rapaz, não gosta dela nem do relacionamento, mas monta o casamento mais luxuoso possível para celebrar o momento grandioso.

Veja também Zoeira Beyoncé comemora 43 anos; relembre premiações e momentos incríveis da trajetória da cantora Zoeira Como está o Mingau do Ultraje a Rigor? Baixista comemora aniversário de 57 anos no hospital

Tudo muda, no entanto, quando um corpo aparece na praia. Com ele, segredos surgem e abrem caminho para uma investigação complexa, onde todos os convidados da cerimônia se tornam suspeitos.

Nikole Kidman e Dakota Fanning, por exemplo, são alguns dos destaques da produção, que também inclui nomes como Billy Howle, Liev Schreiber e Meghann Fahy.