Beyoncé comemora 43 anos; relembre premiações e momentos incríveis da trajetória da cantora

A dona do hit "Single Ladies (Put a Ring on It)" e "Texas Hold'em" completou 43 anos nesta quarta-feira, dia 4 de setembro. O aniversário de Beyoncé, que é a maior vencedora de Grammys da história, foi comemorado pelos fãs de diversas partes do mundo.

Em homenagem à artista e sua trajetória, o Diário do Nordeste organizou uma lista com seis momentos icônicos na carreira de Beyoncé e na passagem dela pelo Brasil.

Ela já esteve em nosso país duas vezes para fazer shows, em 2010 e 2013. Além disso, no ano passado, apareceu de surpresa em um evento, realizado em Salvado (BA), para promover o filme "Renaissansce", sobre a turnê dela na Europa e nos Estados Unidos.

Vencedora de 32 Grammys

Em 2023, Beyoncé se tornou a artista com mais Grammys de toda a história, quebrando o recorde do maestro Georg Solti, que tinha 31 Grammys.

O 32º Grammy da artista foi conquistado com o “Renaissance”, na categoria Melhor Álbum de Dance/Eletrônica com o “Renaissance”.

Destiny's Child

Aos 7 anos, Beyoncé venceu um show de talentos cantando a música "Imagine", de John Lennon, e aos 9, participou de uma audição para integrar um grupo feminino. O grupo Girl's Tyme foi posteriormente intitulado Destiny's Child.

Legenda: Kelly Rowland e Michelle Williams também fizeram parte do grupo Foto: Shutterstock

Além de Beyoncé, as artistas Kelly Rowland e Michelle Williams também integraram o grupo. Em 2005, o grupo chegou ao fim, dando início à carreira solo da artista.

Em 2008, Beyoncé lançou a clássica canção "Single Ladies (Put a Ring on It)". A música, inclusive, concorreu ao prêmio de Melhor Vídeo Feminino do MTV Video Music Awards.

Porém, a vencedora da categoria foi Taylor Swift, com o clipe de "You Belong With Me". Na época, Kayne West subiu ao palco para defender Beyoncé e destacar o trabalho da amiga. "Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos", afirmou.

Shows no Brasil

Beyoncé já esteve em solo brasileiro para realizar shows por duas vezes. Em 2010, na primeira vez, contou com apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador. A cantora Ivete Sangalo abriu suas apresentações, assim como Wanessa.

Já em 2013, voltou com apresentação no Rock in Rio, no Rio de Janeiro e acrescentou apresentações em Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília.

No festival, de acordo com o Extra, ela incluiu uma dança de funk no palco, com o "Passinho do volante", da Furacão 2000.

Gravação de clipe na Bahia

Em 2013, ela ainda gravou um clipe para a música "Blue". As filmagens foram feitas em Trancoso, na Bahia, carregando diversas cenas em homenagem à primogênita, Blue Ivy.

A criança, hoje com 12 anos, é fruto do relacionamento da artista com o rapper Jay-Z.

Anúncio de gravidez no VMA

Inclusive, a cantora anunciou a gravidez de Blue Ivy no palco do VMA. Em 2011, durante a apresentação, abriu o blazer brilhante e fez carinho na barriga, evidenciando estar grávida, levando os fãs e o público à loucura.

Apresentação no Super Bowl 2013

Em 2013, a cantora fez uma apresentação no palco do Super Bowl, em Nova Orleans. Sendo considerado um show histórico, a MTV estadunidense destacou que 100 milhões de telespectadores acompanharam Beyoncé.

Ela cantou músicas como “Single Ladies”, “Independent Woman”, e “Bootylicious”. Além disso, Kelly e Michelle, do grupo Destiny’s Child, também apareceram.