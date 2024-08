Música de Beyoncé marca presença no solo de Rebeca e Simone; veja as trilhas das ginastas

As ginastas Rebeca Andrade, Simone Biles e Jordan Chiles tiveram os melhores resultados na final do solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A competição aconteceu nesta segunda-feira (5) e, além das medalhas, as três atletas compartilham um detalhe em comum: todas utilizaram músicas de Beyoncé em suas apresentações.

O solo é um aparelho da ginástica artística em que os atletas apresentam uma performance no tablado de 1 minuto e 30 segundos. A prova consiste em executar exercícios acrobáticos, com movimentos de equilíbrio, estáticos e de força. Na categoria feminina, as atletas também são avaliadas pela elegância, expressão coreográfica e a sincronia com a música.

A adesão de músicas pop no solo é recente. Antigamente, as ginastas optavam por músicas mais clássicas, mas agora tem se tornado comum ver atletas escolhendo acompanhamentos mais modernos, assim como faixas que representem seus países.

Foi o caso de Rebeca, que além de homenagear Beyoncé, também fez a apresentação ao som de funk. A seguir, confira quais as canções escolhidas pelas três medalhistas nos Jogos Olímpicos de Paris.

Rebeca Andrade

A brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro com um pot-pourri — modo de executar várias músicas em uma única faixa — de “End of Time”, de Beyoncé, "Movimento da Sanfoninha", de Anitta, e "Baile de Favela", de MC João, obtendo 14,166 pontos. A atleta tem o costume de usar músicas atuais em suas apresentações.

Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Rebeca também performou o solo com "Baile de Favela". Já nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a ginasta escolheu "Single Ladies", também de Beyoncé, com direito a um trecho em forró.

Simone Biles

A norte-americana Simone Biles se apresentou com um pot-pourri de “Ready For It?”, de Taylor Swift, e por “Delresto (Echoes)”, parceria entre Travis Scott e Beyoncé. Após pisar duas vezes fora do tablado, a ginasta recebeu penalidades e ficou com 14,133, assumindo o segundo lugar.

Jordan Chiles

A norte-americana Jordan Chiles escolheu quatro músicas de Beyoncé para a apresentação no solo: "Black Parade", "My House", "Energy" e "Lose My Breath", do Destiny’s Child, grupo que Beyoncé fazia parte no início da carreira. A atleta terminou em terceiro lugar com 13,766.