Entenda a tensão nos bastidores da CBDA e da Cazé TV após fala polêmica sobre nado sincronizado

A polêmica envolvendo a fala do apresentador Guilherme Beltrão, da Cazé TV, sobre atletas do nado artístico brasileiro nas Olimpíadas de Paris, continua repercutindo nas redes sociais. Segundo a Folha de S. Paulo, a nota publicada pela Confederação Brasileira de Desporto Aquático (CBDA) criticando o discurso do comunicador gerou uma crise entre a confederação e o canal no YouTube.

No programa exibido na noite da última quinta-feira (1º), Beltrão falou sobre um atleta de nado sincronizado e afirmou que o brasileiro não tem chance de medalhas. "O camarada do nado sincronizado que não tem chance de medalhas tem que ir (para os Jogos Olímpicos) por dois objetivos: se superar e c**** gente", declarou.

Segundo a publicação, a equipe da Cazé TV se sentiu injustiçada no caso e acha que a situação ganhou uma repercussão maior do que deveria. O maior incômodo seria com a CBDA, que divulgou uma nota de repúdio contra as falas de Beltrão. No comunicado, a confederação solicitou um pedido de desculpas do canal e esclarecimentos sobre o caso.

Guilherme Beltrão argumentou que o momento foi tirado de contexto e se desculpou pelo que chamou de "piada".

"Aquele corte foi tirado um pouco de contexto. A gente convida você a assistir todo o programa e tomar essas conclusões. Esse é o Zona Olímpica, essa mistura boa. Mas se alguém se sentido ofendido com a piada de ontem, a gente pede desculpas, não tem problema nenhum nisso", disse Beltrão.

A revolta nos bastidores da Cazé TV teria ganhado ainda mais força, segundo veiculado na Folha, pelo fato de a nota de repúdio da CBDA ter sido publicada no sábado (3), depois de o canal ter pedido desculpas publicamente, e ter acreditado que a situação estava resolvida.

Os rumores apontam que a CBDA estaria incomodada com críticas pelo mau desempenho da natação brasileira em Paris. Durante as duas finais, nenhuma medalha foi conquistada, além da polêmica exclusão da nadadora Ana Carolina Vieira.

Conforme a publicação, para a Cazé TV e até mesmo de profissionais da Globo, a confederação estaria usando o caso como uma cortina de fumaça para esconder o desempenho ruim dos atletas.

Entenda o caso

A atleta brasileira de nado sincronizado, Gabriela Regly, criticou o comentário feito por Beltrão. Em um vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira (2), a medalhista de bronze no Pan-Americano de 2023 afirmou que o apresentador foi desrespeitoso.

"Isso é um completo absurdo. Isso é uma falta de respeito com o atleta, uma falta de respeito com a gente", disparou. "Por mais que a gente não tenha chance de medalha na Olimpíada, a gente está brigando pra representar o nosso país", disse.

Casimiro, um dos sócios da Cazé TV, rebateu a publicação. "Ô minha gente, pelo amor de Deus, não estamos falando de atletas brasileiros que não conseguiram a vaga. Estávamos falando sobre sexo na Vila Olímpica, dando um exemplo hipotético de um atleta de nado artístico que não tem chance de ser campeão e é eliminado rapidamente da Olimpíada. O que ele vai fazer depois? Curtir a Vila Olímpica", afirmou.

"Demos diversos exemplos de brincadeira de várias modalidades, não estamos falando de atletas brasileiros. Só assistir ao vídeo completo que fica bem claro. Tem um corte de cinco segundos aí, por favor né. Estamos o dia inteiro na torcida pelo Brasil, divulgando os nossos atletas, sendo medalhistas ou não, e vocês realmente acham que vamos diminuir atletas brasileiros dessa forma? Poxa vida. Enfim, convido quem quiser assistir ao vídeo completo e ver que não estamos sacaneando a modalidade, apenas dando um exemplo hipotético", escreveu.