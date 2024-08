Nadadora do Paraguai é expulsa da Vila Olímpica por ir à Disney sem autorização

Luana Alonso, nadadora do Paraguai, foi expulsa das Olimpíadas de Paris após o Comitê Olímpico do Paraguai (COP) ter descoberto uma visita não autorizada da atleta à Disney. Conforme comunicado da entidade, a competidora teve um "comportamento inadequado".

"A presença dela criou um ambiente ruim na equipe do Paraguai devido a um comportamento inadequado no Time Paraguai. Agradecemos que proceda conforme as instruções, pois foi por sua livre e espontânea vontade que não pernoitou na Vila dos Atletas", disse, em um comunicado, a chefe de missão do COP, Larissa Schaerers.

Além de ter ido ao parque francês, Luana não dormiu com seus colegas de time. Esta foi a segunda Olimpíadas da nadadora, que disputou em Tóquio, aos 17 anos, a prova dos 100 metros borboleta em Paris 2024.

A atleta havia pedido para permanecer mais dias na Vila Olímpica após sua eliminação, mas as publicações de passeios e festas geraram protesto de membros do COP. Luana ficou em sexto lugar nos Jogos Olímpicos de 2024, sendo eliminada.

Despedida do esporte

Em publicação nas redes sociais, Luana se despediu da natação. Na última segunda-feira (29), a atleta agradeceu os ensinamentos do esporte.

"Obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, perseverança, sacrifício, disciplina e muitas outras coisas. Eu te dei parte da minha vida e isso não troco por nada no mundo porque vivi as melhores experiências da minha vida, você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no meu coração, oportunidades únicas. Não é um adeus, é um até breve", escreveu.