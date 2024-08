Quem é o pai de Rebeca Andrade? Conheça história da ginasta brasileira, criada pela mãe

Maior medalhista do Brasil em Olimpíadas, a ginasta Rebeca Andrade tem uma história semelhante a de muitos brasileiros. Criada por mãe solo, a atleta não conviveu muito com o pai, que saiu de casa deixando a família.

Rebeca tem outros seis irmãos. A multicampeã da ginástica artística pouco fala sobre o pai, Ricardo Andrade, a quem pouco vê. No entanto, a relação entre eles é boa.

“O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai, eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas com ele, mas como eu saí muito cedo de casa, a convivência, não só com ele, mas com a minha mãe e meus irmãos também, ficou mais distante”, disse a atleta em entrevista ao Faustão, em 2023.

Ricardo Andrade falou sobre a filha e relembrou da época em que ela iniciou na ginástica, ainda criança.

"O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um. Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica, ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras, e agora ajuda muito essas meninas, aqui do Vila Fátima (bairro m que morou), a ver que também podem, como a Rebeca, vencer", disse ele ao programa.

Legenda: 2024.08.01 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade Foto: Luiza Moraes/COB

Ainda durante a entrevista, o pai da atleta explica o motivo de ter se afastado da convivência dos filhos.

"Eu e a mãe dela, como muitos, não demos certo como casal. Mas, graças a Deus, eles (os filhos) tiveram uma boa educação, muito amor, não só a Rebeca. Meus filhos sempre foram muito cabeça, mesmo com pouca idade", concluiu.

Rebeca se tornou a maior medalhista do Brasil em Olimpíadas nesta segunda-feira (5), nos Jogos de Paris. Na disputa em 2024, ela conquistou o bronze na disputa pr equipes, a prata no individual geral e no salto, e o ouro no solo. Ao todo, ela acumula seis medalhas, duas em Tóquio.