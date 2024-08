Kanye West lança nova música que cita Taylor Swift; veja mais

O cantor estadunidense Kanye West, 47 anos, voltou a alimentar a polêmica com Taylor Swift, 34 anos. No último sábado (3), ele lançou um novo álbum, o "Vultures 2", e fez menção à cantora na faixa "Lifestyle".

No verso, Kanye cita Taylor e namorado dela, o jogador de futebol americano Travis Kelce, que joga na posição tight end no time Kansas City Chiefs. "I twist my Taylor spliffs tight at the end like Travis Kelce", que significa "Eu torço meus cigarros Taylor bem apertados na ponta como Travis Kelce".

Apesar do casal não se pronunciar sobre o assunto, o detalhe não passou despercebido para os fãs da cantora. Para eles, ela teria respondido Kanye no show que realizou no sábado (3), em Varsóvia, na Polônia.

No set do álbum "Red", ela sempre veste camisetas com diferentes dizeres. Depois do lançamento da música de Kayne, ela usou a blusa com a frase "I Bet You Think About Me" (Aposto que você pensa em mim). A frase é o título de uma música, mas também pode estar relacionada com a provocação com o cantor estadunidense.

Briga entre Kanye e Taylor

A rivalidade entre Kanye e Taylor teve início em 2009, quando o cantor subiu no palco e pegou o microfone de Taylor enquanto ela fazia o discurso de agradecimento pelo troféu de "Melhor Vídeo Feminino", no VMA. Na época, ela venceu com o clipe de "You Belong With Me", apesar de competir com "Single Ladies (Put a Ring on It)" de Beyoncé.

West, que era amigo de Beyoncé, disse que "Queen Bey" deveria ter vencido a categoria. Depois de receber críticas por atitude, ele se desculpou publicamente. No álbum "Speak Now", de 2010, Taylor escreveu uma música perdoando Kanye, dizendo que "quem você é não é o que você fez, você ainda é inocente".

No entanto, a trégua durou pouco tempo. Outras polêmicas envolveram o nome dos dois, inclusive o drama que levou ao cancelamento de Taylor nas redes sociais, que passou a ser chamada de cobra e mentirosa.

Após uns anos sumida com o cancelamento, ela surgiu com o álbum "Reputation" (2017), declarando que a antiga Taylor não existia mais.

Em 2024, no álbum "The Tortured Poets Department", apesar de não citar Kanye, ela reescreve a própria letra, declarando: "você é o que você fez". A frase está na música "The Smallest Man Who Ever Lived", que os fãs especulam ser para um dos ex-namorados dela: Joe alwyn ou Matty Healy.