Como está o Mingau do Ultraje a Rigor? Baixista comemora aniversário de 57 anos no hospital

Vivendo internações há um ano, Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, celebrou o aniversário de 57 anos nessa terça-feira (3) na cama do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Ele se recupera de uma cirurgia de colocação de prótese no crânio, após levar um tiro na cabeça em setembro de 2023.

A "festa de aniversário" no hospital teve presença de familiares e de amigos como Danilo Gentili, apresentador do "The Noite", programa do qual Mingau fazia parte.

A filha do baixista, Isabela Aglio Amaral, compartilhou fotos da celebração nas redes sociais. "[...] a gente festejou em dobro. Pela data de nascimento do meu pai e também pelo dia do seu renascimento. E até fizemos duas festinhas! À tarde, foi com a família e à noite com alguns amigos. E claro, com o pessoal do hospital", disse Isabela em entrevista ao gshow.

Legenda: Filha de Mingau postou celebração nos stories Foto: Reprodução/Instagram

"Mesmo sem poder falar e fazer as piadinhas dele, ele é expressivo e costuma interagir com todos daqui! Também lá se vão 365 dias de internação no São Luiz Itaim!", afirmou a filha.

Mingau chegou a ter alta em janeiro deste ano e começou a se recuperar em uma clínica, mas complicações o levaram novamente ao hospital em fevereiro.

Estado de saúde de Mingau

Mingau não está mais na UTI, mas ainda usa traqueostomia e sonda de alimentação. Segundo a filha, ele aguarda a liberação do convênio para ir ao hospital de transição, onde poderá ser avaliada uma proposta de reabilitação.

“Mas há um mês esperamos a resposta do plano de saúde e nada. Um tempo precioso que ele poderia estar aproveitando na clínica”, avalia Isabela.

RELEMBRE O CASO

Em setembro de 2023, Mingau foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, após ter o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras.

As investigações da Polícia apontam que o crime teria sido cometido por traficantes que comandam a região. O caso ocorreu no trajeto com destino à São Paulo, ele estava próximo à Praça do Ovo. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), quatro dos cinco suspeitos do crime foram detidos.