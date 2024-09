Lady Gaga diz que 'desaprendeu a cantar' para ser Arlequina em 'Coringa 2'

A cantora Lady Gaga afirmou que precisou "desaprender a cantar" para dar vida à personagem Arlequina, no novo filme "Coringa: Delírio a Dois", com estreia prevista para dia 4 de outubro. Em entrevista coletiva realizada no Festival de Veneza, na Itália, nesta quarta-feira (4), a artista deu mais detalhes sobre o processo de preparação dela para a produção, sequência do filme de 2019.

“Trabalhamos muito duro na maneira de cantar. Para mim foi, de certa forma, como desaprender a cantar, esquecer como respirar, e deixar que a canção surja totalmente da personagem”, disse Lady Gaga.

Conforme o diretor Todd Phillips, as canções foram escolhidas pensando na relação do Coringa com a mãe dele, sendo músicas que “poderia ter cantado quando era pequeno, com sua mãe”. O protagonista é interpretado pelo vencedor do Oscar Joaquin Phoenix.

“Tentei imitar esse tipo de som. Mas me disse: ‘um momento, isso não é o que Arthur é’ como personagem. E ela me disse: ‘vamos cantar ao vivo’. E eu respondi: ‘não, nem pensar”, disse Joaquin Phoenix.

Veja também Zoeira 'Coringa 2' divulga cena de diálogo com Lady Gaga e Joaquin Phoenix; assista Zoeira Lady Gaga e Bruno Mars lançam música inédita juntos; veja o clipe de 'Die With a Smile'

Preparo da voz

Lady Gaga já comentou sobre a forma de cantar no filme. Em entrevista ao portal Empire, no mês de julho, ela disse que deixou muitas notas ruins aparecerem.

“As pessoas me conhecem pelo meu nome artístico, Lady Gaga, certo? Sou eu como artista, mas não é isso que este filme é. Estou interpretando uma personagem. Então, trabalhei muito na maneira como cantei para vir de Lee, e não de mim como artista”. Lady Gaga Cantora

“Eu sou uma cantora treinada, certo? Então até minha respiração era diferente quando eu cantava como Lee. Quando eu respiro para cantar no palco, eu tenho essa maneira muito controlada de ter certeza de que estou no tom e que é sustentado no ritmo e na quantidade de tempo certos, mas Lee nunca saberia como fazer nada disso”, acrescentou.