'Coringa 2' divulga cena de diálogo com Lady Gaga e Joaquin Phoenix; assista

Uma cena inteira de Coringa: Delírio a Dois foi divulgada nesta terça-feira (3), dia em que o filme ganha sua primeira exibição no Festival de Veneza, que começou no dia 28 de agosto e vai até o próximo sábado (7). O trecho mostra uma conversa que já aparecia no trailer oficial, em que Arlequina (Lady Gaga) canta "Get Happy" com Arthur Fleck (Joaquin Phoenix).

Veja também Zoeira Yasmin Brunet fala sobre possível reconciliação com Gabriel Medina: 'Não, jamais' Zoeira Quem é Martina Oliveira, 'Beiçola do Privacy', influenciadora que quitou dívidas de Marcos Oliveira

“Quando vi o Coringa pela primeira vez, quando vi você e Murray Franklin, durante todo o tempo que estive assistindo, fiquei pensando: espero que esse cara exploda os miolos… e então você fez isso. E pela primeira vez na vida, não me senti sozinha”, diz a personagem de Lady Gaga.

Coringa: Delírio a Dois é a continuação de Coringa (2019), que recebeu o Oscar de melhor ator para Joaquim Phoenix, arrecadando R$ 1 bilhão de bilheteria mundial. O longa-metragem é um dos mais esperados de 2024 e, além de introduzir uma linguagem musical, mostra também o relacionamento complexo entre Arthur Fleck e Harley Quinn.

O filme, dirigido por Todd Phillips, está na mostra competitiva do Festival de Veneza, no mesmo onde Coringa já foi premiado.

A estreia no Brasil está marcada para o dia 3 de outubro e a pré-venda de ingressos começa ainda esse mês.