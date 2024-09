Quem é Martina Oliveira, 'Beiçola do Privacy', influenciadora que quitou dívidas de Marcos Oliveira

A criadora de conteúdo Martina Oliveira, conhecida como "Beiçola do Privacy", em uma plataforma de conteúdo erótico, doou cerca de R$ 20 mil para Marcos Oliveira, ator que fez Beiçola em "A Grande Família". O artista passa por dificuldades financeiras, e havia recebido uma ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel.

O ator agradeceu Martina em um post no Instagram: "Estou tremendo até agora. Obrigado por me ajudar nesse momento em que tantas pessoas me julgam e me condenam. A internet é uma barra pesada para uma pessoa da minha idade lidar".

A influenciadora republicou um vídeo de Marcos falando sobre a situação e disse estar "muito feliz em ajudar", pois as pessoas "inventam coisas e mal sabem o sufoco".

Ao jornal O Globo, ela comentou a ajuda: "Acho que por usar este nome, eu tenho obrigação de ajudar o Marcos. Eu tenho um carinho muito grande por ele, que é engraçado e fofo. Em nenhum momento me julgou, sempre me apoiou".

Apesar de terem o mesmo sobrenome, Martina e Marcos não são parentes. Eles se conheceram após uma peça de teatro em Porto Alegre. "Foi bem na época em que ele estava passando necessidade. Pensei em conhecê-lo e também poder ajudar de alguma forma. A gente se deu muito bem, eu achei ele muito legal fora do personagem. Marcos tem uma pureza incrível, a gente começou a conversar", disse Martina ao Uol.

Veja também Zoeira Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre herança e diz: 'Não quero meus filhos brigando' Zoeira Lollapalooza: com Olivia Rodrigo e Justin Timberlake, festival divulga line-up para edição de 2025 Zoeira Ex-BBB Leidy Elin diz que foi diagnosticada com depressão por ataques pós-reality

Beiçola do Privacy

Martina foi uma das criadoras de conteúdo mais bem sucedidas da plataforma Privacy em 2023. Ela disse que no ano passado faturou mais de R$ 1 milhão, e conta que recebe diversos pedidos inusitados.

Ela adotou o nome de Beiçola do Privacy, pois recebia diversos ataques comparando-a com o personagem de A Grande Família. "Foi a ofensa mais repetida por conta do meu cabelo. [...] Quando eu procurava Beiçola da Privacy ou do OnlyFans, aparecia bastante coisa. Eu percebi que seria melhor eu me conectar a essa imagem", disse Martina em entrevista ao Splash, do Uol.

A gaúcha resolveu vender conteúdo erótico após ser assaltada em 2022. Ela disse que precisava comprar um celular rapidamente, e a forma que achou foi entrar na plataforma.